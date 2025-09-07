РЕЗОН
БЛОКАДЕРСКИ ЗАХТЕВИ ЗА ВАНРЕДНЕ ИЗБОРЕ НИКАД НИСУ БИЛИ ИСКРЕНИ Иза свега је намера да се изазове нови 5. октобар ОРГАНИЗАТОРИ ОДГОВОРИТЕ ГРАЂАНИМА НА ОВИХ 15 ПИТАЊА
Пише: Милорад Бојовић
Текст у наставку није писао нико из власти. Нити њој блиских интелектуалаца, новинара, или симпатизера. Текст су писали и потписали људи, чије активности предствљају сушту супротност оном што наводе као беспоговорне аргументе о себи и циљевима протеста и демонстрација. Зато ћу им поставити 15 питања, на која никада нису, и никада неће одговорити. Ако моје речи, макар минимално, могу допринети смиривању тензија и помирењу, прихватам презир који организатори демонстрација осећају према свима који не деле њихове ставове, и не подржавају њихове акције. Свако има могућност да одабере оно што је опортуно, или оно што је исправно.
1. Да ли сте чули или прочитали да је Ганди рекао да је “нетолеранција сама по себи облик насиља и препрека развоју истинског демократског духа”? Јесте ли се запитали шта би Ганди рекао кад би видео ваше сукобе са полицијом, сквотирање зграда од општег значаја за цело друштво, и кад би чуо за ваше иницијативе да се свима који мисле другачије забрани слобода говора и политичког деловања?
2. Ако сте наклоњени вредностима и узусима западне демократије сигурно сте чули за Томаса Џеферсона? Ако јесте онда сте прочитали да је рекао да човек посвећен демократији не наноси штету другима, и не омета њихове слободе, и да онај ко истински воли демократију, другима оставља право да самостално управљају својим слободама, и својим тежњама?
3. Зашто вам сметају људи који верују да је демократија узвишени идеал, и да није заснован на приморавању других да прихвате било чије ставове као суштину својих живота?
4. Сматрате ли да је демократски подвиг отети зграду било ког факултета и забранити већини студената да студирају и полажу испите?
5. Уверен сам да сте пажљиво читали Шекспира. Ако јесте, можете ли искрено да се осврнете уназад и проверите резултате својих амбиција недемократске промене власти у њиховим стварним размерама? Хоћете ли имати снаге да признате да из тог извора не долази добробит, него расте огромна штета, за вас, и све остале људе?
6. Ако макар мало верујете у своју изузетност, да ли сте довољно широкогруди да прихватите чињеницу да већина грађана не жели вашу милост, али ни вашу мржњу, већ жели миран живот у складу са сопственим амбицијама?
7. Сметају ли вам групе и појединци који на протесте долазе у једној врсти борбене опреме, маскирани, са шлемовима на главама, наоружани моткама? Ако вам сметају да ли сте спремни да се оградите од свих оних који су пред зградом било ког факултета, на улици, или испред било ког другог објекта, физички нападали неистомишљенике и полицију?
Јесте ли спремни да признате да, уколико не напишете програм и не понудите га грађанима и не одустанете од блокада, ваши захтеви за ванредне изборе, никад нису били искрени, и да је иза њих стајала намера да изазовете нови 5. октобар?
8. Уколико не желите сукобе, хаос и нереде јесте ли спремни да се извините свим грађанима, који су трпели због ваших акција, или остајете привржени идеји да ћете их малтретирањем подстаћи да постану ваши поборници?
9. Шта мислите о могућности да политика која људе дели на ћацијевску крезубу руљу и изузетну елиту, није заснована на начелима људске добробити, демократских права и слобода?
10. Постоји ли минимална могућност да прихватите премису да политика која је заснована на бесу и подели на нишче и узвишене не нуди ништа добро, и да се слобода говора и демократија заснивају на вредностима разумевања и међусобног уважавања и поштовања?
11. Шта мислите о могућности да људска права нису парола на плакату, нити маркетиншки поклич, већ неприкосновени темељ демократије и успешног друштва, и да нико, ма како себе сматрао изузетним и прогресивним не може слободе других подредити својим циљевима?
12. Да ли заиста верујете да Бојан Пајтић, у чије време је Војводина постала најсиромашнији део Србије, и чија дугогодишња владавина је обележена многобројним криминалним аферама може бити узорни шерпас ваше будућности?
13. Да ли сте чули за постпетооктобарску транзицију и приватизацију у којој је нестала целокупна привреда Новог Сада и Србије, и стотине хиљада људи бачено у амбис беде и глади? Ако јесте, да ли сте свесни да су људи који вас данас подржавају и воде, стајали иза тог страшног злочина против сопственог народа?
14. Имате ли довољно смелости и интекелтуалног поштења да се дистанцирате од опозиције уколико не делите њихову визију развоја Србије кроз њено уништавање, и прихватите рационалну могућност да наношење штете економији земље и нарушавање стандарда грађана не представљају полиитчки програм који народу може донети бико какву добробит?
15. Спорите ли факат да на изборима побеђује бољи програм и боља визија? Ако не спорите, јесте ли спремни да признате да, уколико не напишете програм и не понудите га грађанима и не одостанете од блокада, ваши захтеви за ванредне изборе, никад нису били искрени, и да је иза њих стајала намера да изазовете нови 5. октобар?
Аутор је стручњак за односе с јавношћу