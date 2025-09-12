БРНАБИЋ У БРИСЕЛУ: Одличан састанак са Мецолом, СНС поуздан партнер ЕПП, није било разговора о искључењу
БРИСЕЛ: Председница Народне скупштине Србије Ана Брнабић изјавила је данас из Брисела да је имала одличан и отворен састанак са председницом Европског парламента Робертом Мецолом.
Брнабић је истакла да је разговарано о сарадњи Скупштине Србије и Европског парламента, као и о даљим европским интеграцијама Србије.
За српске медије је навела да ће данас у српској мисији у Бриселу бити одржан разговор са свима који желе да чују актуелну ситуацију у Србији и догађаје из последњих десет месеци.
„Многи од оних људи који су се пријавили за брифинг, односно за панел дискусију у European Policy Center, која је из неког разлога отказана без икаквог објашњења – ми смо им дали шансу да дођу у нашу мисију да разговарамо, зато што је за нас важан дијалог. Ми верујемо у дијалог, ми верујемо у слободу говора, не верујемо у цензуру и дали смо људима прилику да, уколико је већ European Policy Center то отказао, да ипак дођу у нашу мисију, да постављају питања, питају шта год желе, чују одговоре, на крају крајева да дођемо сви заједно до неке реалности и истине око тога што се дешава у Србији у последњих десет месеци и терора који наш народ трпи од стране блокадера“, рекла је Брнабић.
Одговарајући на питање о изјави председника Србије Александра Вучића у вези са европарламентарцима који су боравили у Србији прошле недеље, Брнабић је нагласила да је разговарала и о тој теми са Мецолом.
„С тим што сам ја рекла, да такође европарламентарци морају да разумеју да је некоректно да они, као гости у нашој земљи, присуствују непријављеним, дакле, нелегалним скуповима. Тај европарламентарац је из Данске, он у Данској не би могао да присуствује таквом скупу“, истакла је Брнабић.
Додала је да наведени европарламентарац у Данској не би био на таквом скупу, јер тамо такав скуп не би био дозвољен по законима.
„Верујем да ни он као политичар и европарламентарац не би кршио закон у својој земљи, те ми није јасно зашто долазе и крше законе у нашој земљи и како је то у реду, али супер, разумели смо се у потпуности. Дакле, човек је био на непријављеном, незаконитом скупу, који је такође био насилан“, указала је Брнабић.
На питање да ли је дошла у Брисел „да се извињава“, како је навела посланица ССП-а Мариника Тепић, Брнабић је одговорила да нема коме и због чега да се извињава.
„Као што крећу од себе када кажу да они плаћају и купују људе и што мисле да људи могу да се купују зато што их они купују, тако крећу од себе да сваки пут кад они иду у иностранство долазе да неком извину за нешто“, рекла је Брнабић.
Председница Скупштине Србије је такође одговорила на питања о могућем искључењу Српске напредне странке (СНС) из Европске народне партије (ЕПП).
„Не. Српска напредна странка је солидан, поуздан партнер европским народњацима, Европској народној партији. Ми имамо добре односе, одличне односе, имамо сталну комуникацију. Ја сам, између осталог, међународни секретар Српске напредне странке и имала сам доста разговора у последњих неколико дана. Причали смо, причала сам сада и са председницом Европског парламента, која је такође у ЕПП-у о томе, дакле немамо ми ту никакав проблем. Још једном, отворени смо за дијалог, отворени за разговоре“, рекла је Брнабић.
Она је нагласила да је важно да постоје отворени разговори како би сви разумели шта се дешава.
„Зато што стално чују једну страну, а та једна страна ускраћује важне информације од, на пример, европарламентараца“, додала је председница Скупштине.