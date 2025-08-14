ДАЧИЋ О ВЕЧЕРАШЊЕМ ПРОТЕСТУ "Најтежи инциденти су се догодили у Новом Саду, демолиране и запаљене просторије СНС“

- Већи инциденти су се догодили у драстичном нарушавању јавног реда и мира у Новом Саду, где је дошло до демолирања и пљачкања, паљења просторија Српске напредне странке, иако испред њих није било присталица, односно грађана који не мисле као блокадери. Значи, очигледно да су блокадери имали за циљ не само да нападну просторије, него да нападну и друге људе, грађане који не мисле као они, а вечерас је нападнута, зна се, као и синоћ, и полиција. Осим Новог Сада, у Београду је дошло до масовног напада на полицију на две локације, испред, у околини владе Републике Србије, у тим улицама, и на Новом Београду испред средишта Српске напредне странке - рекао је Дачић и додао:

- Наравно да сваки човек може вечерас и могао је вечерас да види ко изазива нереде и да су такође могли да виде да није било речи ни о каквој бруталности полиције, како су причали свих ових недеља, нити да је полиција изазвала било какве инциденте. Најтежи инциденти су се догодили у Новом Саду - где је дошло до демолирања и паљења просторија СНС. Није било никакве бруталности полиције, најмање 5 полицајаца је повређено. Било је у Панчеву, било је у Шапцу, повређених, подаци се још сакупљају зато што су акције успостављања јавног реда и мира у току. Најмање пет полицајаца, полицијских службеника је повређено, најмање 14 људи је ухапшено због напада на полицију. Сви они који су напали полицију или демолирали и уништавали имовину других биће идентификовани и против њих ће бити поднете одговарајуће кривичне и прекршајне пријаве. - рекао је.

Како је истакао, Србија је имала поново прилике да виде насиље.

- Позивамо да се склоне са улица, и да сви који су мете напада да се суздрже од одговора. Морале су да буду употребљена и хемијска средства, јер се ради о масовном нападу на полицију — каменицама, моткама, гурање контејнера на полицију, у Београду је повређено 3 полицајца, у Панчеву 2. Синоћ смо исто рекли, сви они који су починили ова кривична дела, одговараће. Полиција ће обавити свој посао! У том смислу, полиција ће радити у току ноћи и сутра, као што смо и данас и јуче радили, на идентификацији свих који су починили та дела и они ће бити доведени, приведени, ухапшени, а наравно, други државни органи ће карактерисати та дела, одредити која су дела у питању и оно што се тиче полиције, полиција ће обавити свој посао - рекао је.

Дачић је подсетио на речи председника Вучића.

- Ово је напад на државни орган, напад на државу, напад на оне који другачије мисле. То је напад на полицију. Ти су људи бранили ову земљу и браниће сваког појединца где год. Они овакав однос и овакве нападе нису заслужили. Око 3.000 блокадера је било у Београду, још неколико хиљада у градовима, успостављамо јавни ред и мир. Премештају се са једне локације са друге, зато позивам грађане на стрпљење, али сви они који су починили кривична дела и прекршаје ће бити ухапшени - завршио је Дачић.

