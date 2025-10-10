scattered clouds
12°C
10.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1773
usd
100.6159
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДАНАС ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА У Сомбору заседају Влада Србије и Покрајинска Влада ТАЧНО У ПОДНЕ

10.10.2025. 08:46 08:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
влада
Фото: Дневник

У Сомбору ће данас бити одржана заједничка седница Владе Републике Србије и Покрајинске владе које ће предводити премијер Ђуро Мацут и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.

Седница ће бити одржана у 12 часова, у згради Жупаније, саопштено је из Владе Србије. Претходна заједничка седница одржана је 23. октобра прошле године у згради Покрајинске владе у Новом Саду.

На претходном састанку којем су председавали тадашњи премијер Милош Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић речено је да се значајно инвестира у све делове Војводине и да су само пројекти у друмској и железничкој инфраструктури који су се у том моменту изводили на територији покрајине вредни 4,6 милијарди евра.

седница
Фото: Дневник

Подсетио је да је у току изградња пројекта Клиничког центра Војводина и да је у току набавка опреме. Осим инвестиција у инфраструктуру, разговарано је о  улагањима у здравство, изградњи  ламела у Клиничком центру Војводине, улагањима  у области заштите животне средине, спортских објеката...  Теме разговора на заједничкој седници били су и спорт, култура, а посебан акценат стављен је на развој Сремских Карловаца, као део пројекта Експо 2027. тада је договорено о потреби непосредне сарадње министарстава и покрајинских секретаријата како би се решавали текући проблеми важни за живот свих грађана.  

Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић навели су да је на седници једна од најважнијих тема била исправност воде за пиће у Војводини и да је републичка влада директно укључена у решавање проблема несиправне воде за пиће у Зрењанину, а да ће ускоро бити завршена фабрика воде у Кикинди. 

Како су тада истакли Вучевић и Гојковићева на заједничкој седници показано је политичко и свако друго јединство оних који воде државу и раде на даљем економском развоју свих делова Србије, па тако и АП Војводине.  
 

Седница Владе
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај