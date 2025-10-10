ДАНАС ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА У Сомбору заседају Влада Србије и Покрајинска Влада ТАЧНО У ПОДНЕ
У Сомбору ће данас бити одржана заједничка седница Владе Републике Србије и Покрајинске владе које ће предводити премијер Ђуро Мацут и председница Покрајинске владе Маја Гојковић.
Седница ће бити одржана у 12 часова, у згради Жупаније, саопштено је из Владе Србије. Претходна заједничка седница одржана је 23. октобра прошле године у згради Покрајинске владе у Новом Саду.
На претходном састанку којем су председавали тадашњи премијер Милош Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић речено је да се значајно инвестира у све делове Војводине и да су само пројекти у друмској и железничкој инфраструктури који су се у том моменту изводили на територији покрајине вредни 4,6 милијарди евра.
Подсетио је да је у току изградња пројекта Клиничког центра Војводина и да је у току набавка опреме. Осим инвестиција у инфраструктуру, разговарано је о улагањима у здравство, изградњи ламела у Клиничком центру Војводине, улагањима у области заштите животне средине, спортских објеката... Теме разговора на заједничкој седници били су и спорт, култура, а посебан акценат стављен је на развој Сремских Карловаца, као део пројекта Експо 2027. тада је договорено о потреби непосредне сарадње министарстава и покрајинских секретаријата како би се решавали текући проблеми важни за живот свих грађана.
Вучевић и председница Покрајинске владе Маја Гојковић навели су да је на седници једна од најважнијих тема била исправност воде за пиће у Војводини и да је републичка влада директно укључена у решавање проблема несиправне воде за пиће у Зрењанину, а да ће ускоро бити завршена фабрика воде у Кикинди.
Како су тада истакли Вучевић и Гојковићева на заједничкој седници показано је политичко и свако друго јединство оних који воде државу и раде на даљем економском развоју свих делова Србије, па тако и АП Војводине.