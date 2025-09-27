ДЕЛЕГАЦИЈА СРБИЈЕ НА ЗЕЈТИНЛИКУ Обележена 107. годишњица пробоја Солунског фронта“ПОБЕДИЛИ И ЗАДИВИЛИ ЧИТАВ СВЕТ“
На Српском војничком гробљу Зејтинлик у Солуну данас је обележена 107. годишњица пробоја Солонског фронта, а делегацију Србије предводила је министарка за рад, запошљавање борачка и социјална питања Милица Ђурђевић Стаменковски, која је истакла да се снага српске војске наслањала на Косовски завет и Лазарево опредељење да се увек и по сваку цену боримо за слободу.
Ђурђевић Стаменковски и министар одбране Братислав Гашић положили су венце код маузолеја на Српском војничком гробљу и на гроб дугогодишњег чувара Српског војничког гробља Ђорђа Михаиловића.
Ђурђевић Стаменковски је у обраћању навела да се не можемо клањати сенима предака ако нисмо достојни да одбранимо вредности које су нам оставили и истакла да српски преци живе јер су у нашим срцима и јер су стварали историју.
Подсетила је да су многи војни тактичари проучавали снагу српске војске, али да се то не може објаснити ако не познајете српску душу и вредности на којима смо опстали и истакла да је српска војска имала само једну визију - слобода и Србија.
"Зато су успели, победили и задивили читав свет. Снага српске војске, наслањала се на једну суштину, а то је Косовски завет и то је Лазарево опредељење: да се увек и по сваку цену боримо за слободу и жртвујемо за отаџбину, без обзира на то каква је сила преко пута нас", истакла је Ђурђевић Стаменковски.
Навела је да Србија негује културу сећања, чува своје споменике, хумке, гробља, поноси се својим херојима и својом историјом и не стиди својих корена, саопштено је из Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања.
Ђурђевић Стаменковски је указала да наши преци никада нису изгубили веру у победу.
"Поносни смо што смо део вас. Поносни смо што смо семе Божје из којег ће увек да проклија вера у српски народ и у Србију", рекла је Ђурђевић Стаменковски.
Министар Гашић је рекао да је Зејтинлик храм и вечна српска касарна која сведочи о херојству и родољубљу сваког српског човека
"На више од седам хиљада квадратних метара почива 22.000 војника, међу којима је чак 8.000 српских ратника. Управо на овом месту ти горостаси светске војне историје, достојни дивљења, нашли су вечно уточиште. Једно им је свима било заједничко - очување вере у крајњу победу", истакао је Гашић, а саопштило Министарство одбране.
Указао је да Зејтинлик није само обично војно гробље, већ да представља место на коме су окупљени српски, француски, италијански, енглески и руски војници погинули у пробоју Солунског фронта у Првом светском рату.
"Ово је простор на коме царују тишина и сећања и које, попут вечне страже, чувају високи чемпреси са Хиландара", навео је Гашић.
Навео је да су припреме за подухват изградње комплекса започете 1926. године, када је Саво Михаиловић био постављен на чело групе која је имала задатак да прикупи посмртне остатке изгинулих ратника и том приликом обишли су више од 250 гробаља.
"Последње гробно место попуњено је 1973. године. Током Другог светског рата терет бриге о гробљу преузео је Ђура Михаиловић, који је у великој мери успео да га очува од нацистичке пљачке. Породица Михаиловић дала је још једног чувара гробља, Ђорђа Михаиловића који је као преостали једини мушки потомак породице уједно био и последњи чувар из њихове лозе, који је на том месту не само службовао већ и живео пуних 60 година. Преминуо је чика Ђорђе пре две године и управо због заслуга које је за живота стекао, испуњена му је последња жеља, да вечно коначиште нађе управо овде поред свог деде и оца у једној од највећих светиња подигнутих погинулим српским војницима у Првом светском рату", рекао је министар Гашић.
Додао је да, захваљујући управо чуварима Зејтинлика, многе генерације које су долазиле да се поклоне сенима српских војника чуле су и оно што из књига националне историје својевремено нису могле да науче.
"О томе ко су ти Срби који овде почивају говорио је и француски академик Жан Дитур, Витез легије части, који је одржао беседу у Француској академији о врлини на примеру Срба: 'Знам да су Срби непокориви, често су други желели да их потчине, неки су у томе и успевали, али су се Срби увек ослобађали захваљујући својој енергији, снази, патриотизму, а посебно својој истрајности. Срби имају невероватну снагу у жељи да истрају у свом бићу, они једноставно не желе да буду ништа друго осим - Срби, у чему имају право и због чега заслужују свако поштовање'", навео је Гашић речи Дитура.
Додао је да Српско војничко гробље овде на Зејтинлику сведочи да је истрајавање на сопственом бићу за српски народ често у историји било повезано са великим страдањем.
Министар одбране је истакао да због јунака који почивају на Зејтинлику, али и наших потомака немамо право да икада клонемо духом.
"Част је нешто што нема цену. Они су то најбоље знали одбранивши људско достојанство и право на слободан живот, а наша дужност је да вечно чувамо њихово завештање уз обећање да њихова дела никада неће бити заборављена. Јунацима нашег доба којима данас одајемо почаст поручио бих само једно - почивајте у миру знајући да сте исписали историју победника", рекао је Гашић.
Обележавању годишњице пробоја Солунског фронта присуствовали су и митрополит неапољско-сатвропољски Варнава, архимандрит и игуман манастира Хиландар Методије, представници Министарства одбране и Војске Србије, кадети Војне и Полицијске академије, као и представници Оружаних снага Грчке.