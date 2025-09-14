ДОДИК ПОЗВАО ГРАЂАНЕ „Поносно истакните српске тробојке на својим домовима“
БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик позвао је данас грађане да у понедељак, 15. септембра, поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе, поносно истакну српске тробојке на својим домовима.
"Овај заједнички празник је заживео у народу који га прихвата као свој. Позивам све да дају свој допринос обележавању и истакну заставе Републике Српске и Србије испред својих кућа и пословних простора, да се придруже свим нашим манифестацијама поводом 15. септембра", рекао је Додик на манифестацији Крајишка Гуча и котлићијада у бањалучком насељу Чесма, преноси РТРС.
Додик је навео да је то јединствени државни празник Републике Српске и Србије и као такав претеча јединства српског народа.
Рекао је да Република Српска, са свим својим вредностима, егзистира већ 33 године и у сваком случају показује да се "историјска тежња Срба на овим просторима апсолутно остварује".
"Верујем да Срби као један народ имају право на једну државу, што треба да буде наш циљ", рекао је Додик.