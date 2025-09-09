ДОДИК ТРАЖИО ПОМОЋ РУСИЈЕ Замолио сам Москву да помогне у затварању ОХР у БиХ, треба сузбити неред који прави Кристијан Шмит
МОСКВА: Председник Републике Српске Милорад Додик рекао је да је највише руске званичнике у Москви замолио да својим утицајем помогну у затварању ОХР-а у БиХ.
Додик је рекао да је замолио Русију и да својим утицајем и контактима у УН утиче да се сузбије неред који непрестано прави Кристијан Шмит који је неовлашћени високи представник.
"То што он ради може до темеља да угрози Дејтонски споразум и доведе до распада БиХ путем нефункционисања заједничких институција", рекао је Додик на конференцији за новинаре у Москви након састанка са министром иностраних послова Русије Сергејом Лавровом.
Он је рекао да треба решити питање функционисања Уставног суда БиХ у коме пресудну улогу, уз подршку бошњачких, имају стране судије.
"Они мењају уставни поредак у БиХ, а упорно и неоправдано за то криве Србе", додао је Додик.
Он је рекао да је Српска за враћање изворном Дејтонском споразуму.
"Немамо ништа против да хрватски народ добије свој или трећи ентитет у оквиру Федерације БиХ. То би било правично", додао је Додик.
Он је нагласио да ће Република Српска наставити да сарађује са Русијом, којој БиХ никада није увела санкције захваљујући Српској, иако су то желели Бошњаци.
"БиХ никада није донела одлуку да се у Русији уведу санкције. Захвалан сам Русији и њеном руководству, предвођеним председником Владимиром Путином, на сарадњи. Они познају овдашњу ситуацију и посвећени су мирном рјешавању проблема уз уважавање БиХ коју чине два равноправна ентитета и три конститутивна народа у БиХ", рекао је Додик.