ДОДИК УПАЛИО СВЕЋУ ЗА ЧАРЛИЈА КИРКА „Одрастао је са српском заједницом у Америци, разумео је и волео наш народ“

21.09.2025. 12:31 12:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
s
Фото: youtube prinstcrin/ RTS Oko - Zvanični kanal

БАЊАЛУКА: Председник Републике Српске Милорад Додик упалио је данас свећу у помен америчког интелектуалца Чарлија Кирка, чија је сахрана предвиђена за данас.

''Кирк је био човек посвећен вери и вредностима хришћанства. Одрастао је са српском заједницом у Америци, разумео је и волео ваш народ'', написао је Додик на свом налогу на мрежи Икс. 

Додик је свећу упалио након одржане литургије у Храму Преображења господњег. 

''У храму који симболизује српско-руско пријатељство, молитва за убијеног младог Американца. Пред Богом смо сви једнаки'', навео је Додик. 

Чарли Кирк биће сахрањен данас у Финиксу у Аризони. Комеморација на којој се очекује око 100.000 људи биће одржана на стадиону Стејт Фарм. Кирк је убијен 10. септембра током обраћања на јавном скупу на Универзитету Јута Вали који је организовала његова организација "Турнинг поинт УСА" у Орему у држави Јута.

