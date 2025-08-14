clear sky
ДОГАЂАЈИ У НОВОМ САДУ СУ ОРГАНИЗОВАНИ СА НАМЕРОМ ДА СЕ ОДУЗМУ ЉУДСКИ ЖИВОТИ Гојковић: Ово су били најбруталнији напади до сада, покушали су да изазову грађански рат

14.08.2025. 12:46 13:18
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
маја
Фото: Дневник

Потпредседница Покрајинске владе Маја Гојковић изјавила је да су догађаји који су се одиграли синоћ у Новом Саду организовани са намером да се одузму животи оних који су бранили своје страначке просторије.

-Догађаји у Новом Саду су били организовани. Окупило се 500 или 600 људи који су се окупили, најмање је ту било људи који живе у Новом Саду. Више је оних који су дошли да припомогну организацији овог насиља. Напад није био само на једну политичку партију, напад је пре свега био на људе, грађане који су се окупили  да бране просторије СНС-а. Ови немири нису били масовни, али су по свом карактеру били најбруталнији до сада. Очигледно је намера била да одузму животе оних који су бранили просторије СНС-а. Постоје докази о томе. Они су унапред припремљени како да све изведу. Бакље су бацали у просторије са намером да их спале са људима који су се тамо налазили, укључујући жене и девојке. 16 припадника МУП-а и 7 Кобри је повређено. Грађани су бранили Нови Сад, који није заслужио оно што се синоћ догодило. Блокадери су показали своју фашистичку идеологију. Покушали су да изазову грађански рат. Новосађани не дају подршку фашистичким намерама, да убијају људе - навела је Гојковић на конференцији за штампу. 

маја
Фото: Дневник

Гојковић се захвалила припадницима МУП-а који су дошли и заштитили Новосађане, као и припадницима Кобри који су, како је рекла, пружили отпор намерама блокадера да направе веће зло. 

-Велики је број повређених. Очекујемо да полиција заједно са Тужилаштвом у Новом Саду и другим градовима се огласи, да раде професионално, да окарактеришу ова кривична дела и да судови примене законе и не подлежу притисцима са улица. Закон важи за све. Ово јуче је била одбрана демократије од покушаја увођења фашизма у Новом Саду. Њих не занима Србија. Они спроводе намере некога са стране. Њихов циљ је да дођу на власт насиљем.  Од свих поличких програма једино знају да се спреме за насиље и ништа друго - навела је Гојковић.

Маја Гојковић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
