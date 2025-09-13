ДРЖАВА КОНТИНУИРАНО ПОМАЖЕ ДОМАЋУ ПРИВРЕДУ Министарка Месаровић најавила нове конкурсе подршке макро, микро и средњих предузећа
Министарка привреде и потпредседница владе Адријана Месаровић најавила је нове конкурсе подршке развоју макро , малих и средњих предузећа. Од почетка године на програме подршке јавило се више стотина породичних компанија као и младих привредника.
-Подршка државе када је у питању подршка микро, малим и средњим предузећима и предузетницима пратећи политику Александра Вучића је све интензивнија. Сваким даном је све јача. Када је у питању низ конкурса које је Министарство привреде од почетка године објавила, а морам истаћи да је већи део објављен на иницијативу нашег председника господина Вучића, велико је интересовање. Око 800 примљених захтева на основу више расписаних конкурса. Пре свега за кредите за младе, преко 400 примљених захтева. Већи део је већ обрађен, средства реализована. Очекујемо у недељама пред нама да ће остатак бити реализован. Програм жена на селу, програм за бесповратна средства за породичне компаније, али и за подршку малим и средњим предузећима за све младе до 35 година у општинама које има негативно демографско кретање је велико интересовање, због чега сам посебно срећна, имајући у виду да је био циљ да остану у тим општинама. Искористила бих прилику да најавим неке конкурсе који су пред нама. Позивам све привреднике и микро, мала и средња предузећа и предузетнике да прате наш сајт. Један од најпопуларнијих је свакако конкурс за женско предузетништво, 50 посто бесповратних, максимално до милион и по динара и 50 посто кредитни. Један од најтраженијих конкурса Министарства привреде је за подршку старим занатима до 300.000 динара бесповратних средстава, односно 100 посто инвестиције. Ми смо се од почетка фокусирали на развој домаће привреде и на развој микро, малих и средњих предузећа. Паралелно се боримо и за велике домаће и стране инвестиције које доприносе расту наше економије. У недељама пред нама очекујемо потврду неких инвестиција, отварање неких нових погона - изјавила је министарка Месаровић.