ДВАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗАКАЗАНА ЗА СУТРА, 24. СЕПТЕМБАР Школе, медији и родна равноправност на дневном реду

У среду, 24. септембра, у 10 часова, у великој сали Скупштине АП Војводине биће одржана 12. седница скупштине АП Војводине.

На дневном реду ће се наћи: Предлог покрајинске скупштинске одлуке о оснивању установе „Српски центар за стрип и анимацију; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о правилима спровођења јавног конкурса за избор чланова програмског савета Јавне медијске установе „Радио-телевизија Војводине“; Предлог покрајинске скупштинске одлуке о измени покрајинске скупштинске одлуке о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне Покрајине Војводине; Извештај о пословању Покрајинског завода за равноправност полова за 2024. годину.

