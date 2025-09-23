ДАНАС СЕ ОБЕЛЕЖАВА ЈЕВРЕЈСКА НОВА ГОДИНА Рош Хашана - почетак духовне обнове
БЕОГРАД: Јевреји данас обележавају Рош Хашану (Јеврејску нову годину), празник који симболизује почетак новог циклуса, крај једног периода и почетак новог, као и време самоиспитивања и молитве за бољу будућност.
Рош Хашана је најзначајнији јеврејски празник који означава да су почели "Дани страхопоштовања" (Јамим Нораим), период од десет дана који се завршавају даном помирења (Јом Кипур).
Слављење овог празника, као почетка нове године има порекло у Талмуду, где је овај празник сматран као "дан за рађање света".
То је празник који се слави као почетак јеврејске године, али такође означава период дубоког размишљања о протеклој години и надама за наредну годину.
Симболика празника укључује и позив на духовно буђење, покајање и ревизију животних поступака, као и молитве за добре одлуке у години која долази.
Током Рош Хашане, посебан значај има свирање шофара (овнујског рога), чији звук, који подсећа на плач, симболизује позив на покајање и почетак духовне трансформације.
Овај празник се обележава у кругу породице и уз учешће у посебним службама у синагоги.
Такође, симболична је храна, као што су мед и воће, која се једе како би се призвала слатка и добра нова година.
Рош Хашана, јеврејска нова година, значи глава године, слави се 1. и 2. месеца тишрија (по грегоријанском календару пада у јесен обично септембар или октобар) и рачуна се од постанка света, наводи се на сајту Јеврејске општине Београд.
Како се даље наводи, празник се честита поздравом "Шана това", што значи "добру годину вам желим", или "Шана това ве метука" - "добру и слатку годину вам желим".
Обичај је да се на обележавању Јеврејске Нове године, (Рош Хашана), у синагоги током молитве више пута дува у шофар, у знак подсећања на покајање.
Шофар је дувачки инструмент направљен од овнујског или козијег рога, чији звук позива на време за преиспитивање, покајање и размишљање.
Обичај је да се током првог преподнева овог празника одлази на неку реку где има рибе, говоре се молитве, а у реку се бацају мрве хлеба што је симбол одбацивања греха.
Тај обичај се назива Ташлих.
Овај празник је један од најзначајнијих у јудаизму.