clear sky
24°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

„Желим Вам од срца да предстојећа година донесе мир, срећу и развој“ ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕВРЕЈСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РОШ АШАНУ

22.09.2025. 19:34 19:36
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Aleksandar Vucic insta
Фото: Screenshot Instagram buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић упутио је данас честитку рабину Исаку Асиелу и Јеврејској заједници у Србији поводом празника Рош Ашане.

Вучић је Асиелу и свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији поводом Рош Ашане и предстојећих празника пожелео добру и успешну годину. 
 

Уверен сам да ћемо заједнички, надахнути празником, чувајући традицију и сећање, даље унапређивати наше пријатељске односе. Желим Вам од срца да предстојећа година донесе мир, срећу и развој. ШАНА ТОВА, поручио је Вучић.
 

Рош Ашана, јеврејска нова година, на хебрејском дословни значи глава године.
 

Слави се 1. и 2. месеца тишрија, који по грегоријанском календару пада у јесен, обично у септембру или октобру и рачуна се од постанка света.
 

Рош Ашана и обичаји везани за овај празник углавном симболизују човекову тежњу да му година буде успешна.
 

Александар Вучић јеврејска заједница рош ашана
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СРБИЈА ПОД ВУЧИЋЕМ ЈЕ ВОЈНО НАДМОЋНИЈА ОД ХРВАТСКЕ, ТО "ЖУЉА" ПИЦУЛУ Лидер СНС Вучевић брутално одговорио изасланику ЕП: Бесан је због прелета моћних "Рафала"
Милош

СРБИЈА ПОД ВУЧИЋЕМ ЈЕ ВОЈНО НАДМОЋНИЈА ОД ХРВАТСКЕ, ТО "ЖУЉА" ПИЦУЛУ Лидер СНС Вучевић брутално одговорио изасланику ЕП: Бесан је због прелета моћних "Рафала"

22.09.2025. 14:08 14:56
Волим
0
Коментар
1
Сачувај