„Желим Вам од срца да предстојећа година донесе мир, срећу и развој“ ВУЧИЋ ЧЕСТИТАО ЈЕВРЕЈСКОЈ ЗАЈЕДНИЦИ РОШ АШАНУ
БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић упутио је данас честитку рабину Исаку Асиелу и Јеврејској заједници у Србији поводом празника Рош Ашане.
Вучић је Асиелу и свим припадницима Јеврејске заједнице у Србији поводом Рош Ашане и предстојећих празника пожелео добру и успешну годину.
Уверен сам да ћемо заједнички, надахнути празником, чувајући традицију и сећање, даље унапређивати наше пријатељске односе. Желим Вам од срца да предстојећа година донесе мир, срећу и развој. ШАНА ТОВА, поручио је Вучић.
Рош Ашана, јеврејска нова година, на хебрејском дословни значи глава године.
Слави се 1. и 2. месеца тишрија, који по грегоријанском календару пада у јесен, обично у септембру или октобру и рачуна се од постанка света.
Рош Ашана и обичаји везани за овај празник углавном симболизују човекову тежњу да му година буде успешна.