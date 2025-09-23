РУСКА СПОЉНА ОБАВЕШТАЈНА СЛУЖБА ТВРДИ: Европа се спрема да окупира Молдавију
МОСКВА: Европска унија је одлучна да окупира Молдавију и спрема се да распореди трупе НАТО-а у Одеској области да би застрашила Придњестровље, наведено је у саопштењу прес бироа руске Спољне обавештајне службе (СВР).
Према информацијама којима располаже СВР, Брисел намерава да задржи Молдавију у оквиру своје "русофобичне политике", преноси ТАСС.
"Ово је планирано да се уради по сваку цену, укључујући распоређивање трупа и де факто окупацију земље. У овој фази, оружане снаге земаља чланица НАТО-а концентришу се у Румунији близу молдавске границе", нагласила је СВР.
Према наводима руске обавештајне агенције, "десантне снаге" НАТО-а се припремају за распоређивање у Одеској области ради застрашивања Придњестровља.
Прва група професионалних војних кадрова из Француске и Британије је већ на месту, саопштила је СВР.