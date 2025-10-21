overcast clouds
ЕУ ПОЗВАЛА ПРИШТИНУ Омогућите повратак српских судија и полицајаца

21.10.2025. 18:03 18:34
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Представник Европске уније при Савету безбедности у Уједињеним нацијама изјавио је да је напредак у дијалогу између Београда и Приштине кључан за европски пут.

"Поздрављамо чињеницу да су Србија и Kосово и даље ангажовани у дијалогу који води висока представница (ЕУ за спољне послове и безбедност) Kаја Kалас, уз подршку специјалног представника (ЕУ за дијалог Београда и Приштине) Петера Соренсена", рекао је представник ЕУ у Њујорку.

Он је истакао важност спровођења Споразума о путу ка нормализацији из 2023. године, као и свих претходно договорених обавеза.

У том контексту, позвао је Приштину да омогући реинтеграцију судија, тужилаца, полицајаца и другог особља које је напустило институције 2022. године. Посебно је нагласио потребу за успостављањем функционалне сарадње између општинских и централних власти у складу са законима, претходним споразумима и интересима локалних заједница.

Такође је истакао да је Европска унија "дубоко забринута" због безбедносне ситуације на северу АП KиМ. ЕУ је поздравила одржавање општинских избора 12. октобра, оценивши их као "плуралистичке и мирне", уз пуно учешће свих заједница.

ЕУ њујорк Приштина
