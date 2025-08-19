few clouds
Европосланик Харалд Вилимски: Осуђујем насиље на улицама Србије

19.08.2025. 16:31 16:35
Пише:
Дневник
Извор:
Српски угао
Фото: screenshot/ ORF

Посланик у Европском парламенту, Харалд Вилимски и члан Слободарске партије Аустрије (FPÖ), већ годинама важи за искреног и доследног пријатеља Србије.

Већина западних политичара не пропушта прилику да критикује државу Србију, а он јавно и јасно подржава суверено право Београда да води своју политику у складу са националним интересима.

За разлику од њега, Андреас Шидер, представник аустријских социјалдемократа (SPÖ) и известилац Европског парламента за Албанију, одавно је познат као отворени албански лобиста. Његови ставови често се поклапају са интересима Приштине, али и Странке слободе и правде у Србији, чији потпредседник Борко Стефановић негује пријатељство са овим освједоченим мрзитељем Срба.

Вилимски је, реагујући на недавне догађаје у Србији, за портал „Српски Угао“ истакао:

„Пажљиво пратим актуелна дешавања у Србији. Јасно је да насиље никада не доноси решење. Мирни протести и демонстрације су легитимно демократско право сваког грађанина да изрази своје незадовољство, али уништавање туђе имовине и паљење свакако заслужују најоштрију осуду.“

Оно што је посебно нагласио јесте да европске институције ћуте када је реч о насиљу демонстраната:

„Господа у Бриселу врло брзо реагују када треба критиковати Србију због њених спољнополитичких ставова. Када је, међутим, реч о осуди насиља током ових демонстрација, њихови гласови углавном изостају.“

Критика је посебно била усмерена на Шидера, који је, по Вилимском, лицемеран у својим ставовима. Он указује да је исти човек остао нем када је председница албанског парламента јавно подржала демонстрације такозваних „ратних ветерана ОВК“, укључујући и оне који су оптужени за ратне злочине пред Хашким судом.

„Као известилац Европског парламента за Албанију, господин Шидер је управо у овој ситуацији био позван да јасно реагује. Међутим, таква реакција је изостала,“ упозорава Вилимски.

аустрија
Вести Политика
