ФАШИЗАМ НА ДЕЛУ У НОВОМ САДУ Вучевић оштро осудио дивљачко разбијање просторија СНС-а ПОБЕДИЋЕ СРБИЈА ОВО ЗЛО (ВИДЕО)

14.08.2025.
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је осудио, како је рекао, дивљачко разбијање просторија у Новом Саду.

-Да ли су вам ово мирни грађанско-студентски протести?! Дивљачко разбијање просторија СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду. Дивљаци са маскама и марамама преко лица пола сата су разваљивали стакла на нашим страначким просторијама, упали у њих и покрали све што су затекли! Све то су уживо преносили на антисрпским тајкунским медијима, који ликују и извештавају како “нема инцидената, само се демолирају просторије СНС”. И кога ћете сад да убедите да нисте дивљаци и насилници?! Олоши болесни! Победиће Србија ово зло! 

 

Милош Вучевић
Вести Политика
