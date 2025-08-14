ФАШИЗАМ НА ДЕЛУ У НОВОМ САДУ Вучевић оштро осудио дивљачко разбијање просторија СНС-а ПОБЕДИЋЕ СРБИЈА ОВО ЗЛО (ВИДЕО)
14.08.2025. 21:34 21:40
Лидер напредњака и саветник председника Републике за регионална питања Милош Вучевић оштро је осудио, како је рекао, дивљачко разбијање просторија у Новом Саду.
-Да ли су вам ово мирни грађанско-студентски протести?! Дивљачко разбијање просторија СНС на Булевару ослобођења у Новом Саду. Дивљаци са маскама и марамама преко лица пола сата су разваљивали стакла на нашим страначким просторијама, упали у њих и покрали све што су затекли! Све то су уживо преносили на антисрпским тајкунским медијима, који ликују и извештавају како “нема инцидената, само се демолирају просторије СНС”. И кога ћете сад да убедите да нисте дивљаци и насилници?! Олоши болесни! Победиће Србија ово зло!