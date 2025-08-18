(ФОТО) ОГЛАСИО СЕ ДОДИК ПОСЛЕ ОСТАВКЕ ВИШКОВИЋА Ево шта је поручио
Председник Републике Српске Милорад Додик огласио се на свом Икс налогу након што је председник Владе РС Радован Вишковић поднео оставку на ову позицију и потврдио на данашњој конференцији за медије да се бира нова Влада Српске.
- Ми смо јединствени и настављамо даље да радимо. Ово је један од кључних тренутака и захвалан сам Радовану Вишковићу на сарадњи коју смо имали. Вишковић је несумњиво обележиоо један период у којем нисмо имали никакву аферу.
Желимо да Влада Српске добије нови демократски легитимитет, да може одговорити на изазове које тренутно очекујемо. Ова влада је учинила све да економски живот функционише у готово немогућим околностима. Влада Српске је била јединствена и део политичке структуре власти у Републици Српској.
Влада је давала одговоре и била храбра. Влада вођена Радованом Вишковићем није оставила ниједно питање на које није одговорено сходно тренутку у коме смо се налазили. Радован Вишковић ће обављати функцију директора Аутопутева Републике Српске - написао је Додик.
Ми смо јединствени и настављaмо даље да радимо. Ово је један од кључних тренутака и захвалан сам Радовану Вишковићу на сарадњи коју смо имали. Вишковић је несумњиво oбиљежио један период у којем нисмо имали никакву аферу.
Желимо да Влада Српске добије нови демократски… pic.twitter.com/h5uI14FdiM
— Милорад Додик (@MiloradDodik) August 18, 2025