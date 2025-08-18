few clouds
(ФОТО) ОГЛАСИО СЕ ДОДИК ПОСЛЕ ОСТАВКЕ ВИШКОВИЋА Ево шта је поручио

18.08.2025. 14:23 14:28
Пише:
Дневник
Извор:
Ало.рс
Председник Републике Српске Милорад Додик огласио се на свом Икс налогу након што је председник Владе РС Радован Вишковић поднео оставку на ову позицију и потврдио на данашњој конференцији за медије да се бира нова Влада Српске.

- Ми смо јединствени и настављамо даље да радимо. Ово је један од кључних тренутака и захвалан сам Радовану Вишковићу на сарадњи коју смо имали. Вишковић је несумњиво обележиоо један период у којем нисмо имали никакву аферу.

Желимо да Влада Српске добије нови демократски легитимитет, да може одговорити на изазове које тренутно очекујемо. Ова влада је учинила све да економски живот функционише у готово немогућим околностима. Влада Српске је била јединствена и део политичке структуре власти у Републици Српској. 

Влада је давала одговоре и била храбра. Влада вођена Радованом Вишковићем није оставила ниједно питање на које није одговорено сходно тренутку у коме смо се налазили. Радован Вишковић ће обављати функцију директора Аутопутева Републике Српске - написао је Додик.

милорад додик Република Српска Радован Вишковић
