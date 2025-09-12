(ФОТО) ПРВА ДАМА СРБИЈЕ НА САМИТУ У КИЈЕВУ У ДРУШТВУ СУПРУГА ЕВРОПСКИХ ЛИДЕРА Присуствовао и Зеленски, а ово су моћне поруке Тамаре Вучић
Супруга председника Србије Тамара Вучић учествовала је јуче на Самиту првих дама и господе у Кијеву, престоници Украјине.
Овај самит, који се одржао по пети пут, носио је назив “Образовање обликује свет”, а његов идејни творац је прва дама Украјине, Олена Зеленска.
Уз госпођу Вучић, на самиту су учествовали и Елке Биденбендер, супруга председника Немачке, Дорис Шмидауер, супруга председника Аустрије, Бо Тенгберг, супруг председнице Владе Данске, Сирје Карис, супруга председника Естоније, Сузан Инес-Стаб, супруга председника Финске и Дијана Науседијене, супруга председника Литваније.
Тамара Вучић говорила је заједно са министром просвете Аустрије Кристофом Видеркером и супругом председника Аустрије, на панелу под називом “Геополитичке промене: мање подршке, више одговорности. Несигурност у будућности”.
Она се захвалила госпођи Зеленској на организацији самита и истакла да је овогодишња тема – образовање, једна од ствари које покрећу свет.
“Знање је једина инвестиција која никада не губи вредност и једина имовина коју вам нико не може одузети. Овде је кључна улога просветних радника. Ниједна друга професија не оставља толико трагова на дечјим душама, стварајући и обликујући тако читаве генерације, то јест будуц́ност нације и света. Поред тога, баш као што је одговорност и обавеза лекара да пружа здравствену заштиту на сваком месту, тако је и мисија учитеља, наставника и професора да преносе и шире знање увек и свуда”, рекла је прва дама Србије.
Вучић је додала да неретко заборавимо да је преношење знања само један део професије наставника.
“Неговање позитивног окружења за учење, инспирисање дечје радозналости, препознавање потенцијала ученика и подстицање истог. Бити добар учитељ, значи бити прави педагог. По мом мишљењу, једна од најважнијих улога наставника је да помно прати
социјални и емоционални развој сваког ученика, јер образовање не подразумева само знање, већ и емотивну и социјалну стабилност", напоменула је супруга председника Србије.
Госпођа Вучић је говорила о изазовима са којима се суочавају данашње генерације ученика и подсетила да је за младе од изузетног значаја подстицајно окружење.
“Време се убрзава. Вештачка интелигенција је ушла у масовну употребу за само два месеца. Поређења ради – било је потребно чак 15 година да паметни телефони уђу у масовну употребу, а да се не подсећамо да је телевизорима требало дугих 40 година. Будућности су потребни наставници чија ц́е промена бити једина константа, како би заједно са ученицима дошли до знања које мисли, а не до знања које образује”, рекла је прва дама Републике Србије.
Пето издање Самита првих дама и господе у Кијеву увеличали су и председник Финске Александер Стуб као и председник Украније Володимир Зеленски који је одржао говор и захвалио свим присутнима на доласку у Кијев.