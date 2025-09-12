clear sky
(ФОТО) ПРВА ДАМА СРБИЈЕ НА САМИТУ У КИЈЕВУ У ДРУШТВУ СУПРУГА ЕВРОПСКИХ ЛИДЕРА Присуствовао и Зеленски, а ово су моћне поруке Тамаре Вучић

12.09.2025. 13:00 13:05
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг/Дневник
Коментари (0)
тамара
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

Супруга председника Србије Тамара Вучић учествовала је јуче на Самиту првих дама и господе у Кијеву, престоници Украјине.

Овај самит, који се одржао по пети пут, носио је назив “Образовање обликује свет”, а његов идејни творац је прва дама Украјине, Олена Зеленска. 

Уз госпођу Вучић, на самиту су учествовали и Елке Биденбендер, супруга председника Немачке, Дорис Шмидауер, супруга председника Аустрије, Бо Тенгберг, супруг председнице Владе Данске, Сирје Карис, супруга председника Естоније, Сузан Инес-Стаб, супруга председника Финске и Дијана Науседијене, супруга председника Литваније.

Тамара Вучић говорила је заједно са министром просвете Аустрије Кристофом Видеркером и супругом председника Аустрије, на панелу под називом “Геополитичке промене: мање подршке, више одговорности. Несигурност у будућности”. 

Она се захвалила госпођи Зеленској на организацији самита и истакла да је овогодишња тема – образовање, једна од ствари које покрећу свет. 

“Знање је једина инвестиција која никада не губи вредност и једина имовина коју вам нико не може одузети. Овде је кључна улога  просветних радника. Ниједна друга професија не оставља толико трагова на дечјим душама, стварајући и обликујући тако читаве генерације, то јест будуц́ност нације и света. Поред тога, баш као што је одговорност и обавеза лекара да пружа здравствену заштиту на сваком месту, тако је и мисија учитеља, наставника и професора да преносе и шире знање увек и свуда”, рекла је прва дама Србије.

Вучић је додала да неретко заборавимо да је преношење знања само један део професије наставника.

тамара
Фото: TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

“Неговање позитивног окружења за учење, инспирисање дечје радозналости,  препознавање потенцијала ученика и подстицање истог. Бити добар учитељ, значи бити прави педагог. По мом мишљењу, једна од најважнијих улога наставника је да помно прати 
социјални и емоционални развој сваког ученика, јер образовање не подразумева само знање, већ и емотивну и социјалну стабилност", напоменула је супруга председника Србије. 

Госпођа Вучић је говорила о изазовима са којима се суочавају данашње генерације ученика и подсетила да је за младе од изузетног значаја подстицајно окружење. 

“Време се убрзава. Вештачка интелигенција је ушла у масовну употребу за само два месеца. Поређења ради – било је потребно чак 15 година да паметни телефони уђу у масовну употребу, а да се не подсећамо да је телевизорима требало дугих 40 година. Будућности су потребни наставници чија ц́е промена бити једина константа, како би заједно са ученицима дошли до знања које мисли, а не до знања које образује”, рекла је прва дама Републике Србије.

Пето издање Самита првих дама и господе у Кијеву увеличали су и председник Финске Александер Стуб као и председник Украније Володимир Зеленски који је одржао говор и захвалио свим присутнима на доласку у Кијев.

 

