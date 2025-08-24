ГРАЂАНИ ВРБАСА НИСУ СЕ ДАЛИ ИСПРОВОЦИРАТИ Врбашани поручили: МИР И ЉУБАВ НЕМАЈУ ЦЕНУ!
Грађани против блокада окупили су се у чак 75 градова и општина широм Србије, како би пропагирали вредности попут мира, слоге, заједништва и на тај начин показали једно друго лице Србије, а то је Србија без насиља.
Један од градова где су се грађани окупили јесте Врбас, међутим, како преноси НС Уживо, један од окупационих медија Н1 је покушао грађане да испровоцира.
Оно што новинарка Н1, како пише НС Уживо, очигледно није очекивала јесу одговори окупљених Врбашана.
Поруке попут ширења љубави, апела ка миру и нормалном животу без блокада и насиља нису били по вољи појединих медија, који су ишли од човека до човека са циљем да се неко од окупљених испровоцира, међутим, до тог сценарија није дошло.
У овом видеу да погледате одговоре Врбашана који су се достојанствено окупили у центру овог града.
Више је него очигледно, да су медији попут Н1 и Нова С у, како пише НС уживо, све већој хистерији од када је Драган Шолак продао компанију СББ, док грађани сваког дана у уживо преносима могу да виде да ови медији представљају медијско крило милитантних блокадера који покушавају насилним превратом да се дочепају власти у Србији.
Подсећамо, директор полиције Драган Васиљевић у обраћању за медије је саопштио да су у 71 општини и граду одржана мирна окупљања и да је према процени полиције на тим скуповима учествовало 69.776 лица.