ХОЋЕМО ДА ЖИВИМО И РАДИМО У МИРУ, ДА СЕ КРЕЋЕМО НОРМАЛНО И СЛОБОДНО Месаровић: Доста је више блокадера и блокада, грађани хоће да Србија напредује и развија се
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић присуствовала је мирном скупу грађана против блокада у Ветернику и Футогу одакле је поручила да су људи показали право лице Србије, љубав, толеранцију и подршку нормалном животу.
-У 100 места широм Србију, и мом родном граду Новом Саду, на мирним шетњама грађани су се окупили у огромном броју да поруче - доста је више блокадера и блокада, хоћемо у миру да живимо и радимо, да се крећемо нормално и слободно! Непрегледна колона мојих суграђана у нашој српској Атини, дивна енергија и пуно емоција јер ако су нешто успели ови блокадери насилници, то је да нас још више зближе и ујединe у борби за наш град, за нашу отаџбину Србију, а против мржње, насиља и хаоса којима су покушали да нам униште животе и државу. Сви ови дивни људи дају нам још већу снагу да даље радимо најбоље за нашу Србију, да расте и развија се у миру, да се поново живи нормално - рекла је Месаровић и додала да су грађани Србије послали недвосмислену и огромну подршку политици председника Александра Вучића и Српској напредној странци на челу са Милошем Вучевићем зато што желе да се Србија даље развија и напредује, да се отварају нове фабрике и нова радна места, да буду још веће плате и пензије, да имају извесну будућност!