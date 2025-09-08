ХРВАТСКА У НЕЗАДОВОЉСТВУ: Две трећине грађана сматра да земља иде у погрешном смеру
ЗАГРЕБ: Да Хрватска иде у добром смеру сматра 25,3 посто грађана, док 67,2 посто мисли супротно, док одговор на ово питање не зна 7,5 посто анкетираних грађана. Да су парламентарни избори у Хрватској одржани почетком септембра, релативни победник био би владајући ХДЗ, са подршком од 28,2 одсто, док најутицајнији опозициони СДП има подршку од 23 одсто.
Према последњем истраживању, које је за хрватски РТЛ урадила агенција Промоција плус, ХДЗ је у односу на истраживање из августа пао за 1,2 постотна бода, чиме је заустављен њихов тромесечни раст подршке. СДП остаје стабилан с благим растом од 0,1 постотног бода. Платформа Можемо такођер расте и на треће је месту са 11,3 посто подшке, а Мост четврти са подршком од 6,6 посто.
Све остале странке, према најновијем истраживању за септембар, су испод цензуса, а међу њима је и Домовински покрет, коалициони партнер ХДЗ у актуелној власти са подршком која је пала на чак 1,5 одсто подршке.
Међу анкетиранима је било 16,8 посто неопредељених бирача. На врху листе најпозитивнијих политичара је председник Републике Зоран Милановић са 27,7 посто подршке. Премијер Андреј Пленковић је други је са 15,7 посто подршке, а на трећем месту је загребачки градоначелник Томислав Томашевић са подршком од 3,8 посто.
Најнегативнији политичар је, према истом истраживању, премијер Андреј Пленковић са 33,2 посто, а следи га председник Милановић с 9,9 посто. Трећи је Милорад Пуповац са 7,5 посто. Следе Иван Пенава (4,5 посто), Хрвоје Зекановић (2,2 посто), Томислав Томашевић (1,8 посто), Далија Орешковић (1,7 посто), те Габријела Жалац и Иво Санадер (обоје 1,6 посто) и Гордан Грлић Радман (1,3 посто).
Председник Милановић за свој рад је добио просечну оцену 3,25, Влада 2,34, а Хрватски сабор 2,20.