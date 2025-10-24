ЗА ДВЕ ГОДИНЕ ИМАЋЕМО НАЈМОДЕРНИЈЕ ПАСОШЕ Председник Вучић у обиласку фабрике Милбауер у Старој Пазови: Нову машину ћемо инсталирати за годину дана

-Ово је једна од најбољих фабрика на свету. Камен темељац смо поставили пре годину и по дана. Јозеф ће рећи да је то што раде најбоље на свету, можда и јесте. Они раде документа. Видели смо машину, они је зову Милбауер киосци, ви дођете пред неку машину она вас слика. Сами завршавате пасоше. Имаћемо нове најмодерније пасоше за две године. Морамо да се припремимо за тај процес. Мораћемо да радимо и све друго, од возачке дозволе, личних карата, пријави за АПР. Све ћете моћи сами на најбржи начин. Машину ћемо гледати да инсталирамо за годину дана- истакао је председник.

Председник је најавио и е-визе за посетиоце ЕКСПО изложбе.

-Сви други раде дигиталне пасоше, мораћемо и ми. Гледаћемо и да преко ових машина издајемо радне дозволе- навео је Вучић.

Јозеф Милбауер: Ово је историјски потез

Јозеф Милбауер, власник компаније, истакао је да две земље одлично сарађују.

-Оно што смо урадили је веома важно, ово је историјски потез. Ја сам из Баварије, веома је важно имати пријатеље и односе, што смо овде успели да урадимо. Имамо колеге и у целом свету. Ово се никада до сада није десило, а сада је време за следећи корак. Веома смо поносни на то- истакао је Милбауер и обећао да ће изградити још један погон у Старој Пазови.