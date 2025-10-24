АКТИВИРАО ГРАНАТУ У ВОЗУ Најмање четири особе погинуле у експлозији у Житомирској области у Украјини
24.10.2025. 12:58 13:00
КИЈЕВ: Најмање четири особе су погинуле у приградском возу у Житомирској области у Украјини, када је мушкарац детонирао гранату.
Према информацијама које је пренела портпаролка Главне управе Националне полиције у Житомирској области, Ивана Силецка, на терену раде истражне и оперативне групе које покушавају да утврде све околности инцидента, пренео је Укринформ.
Према прелиминарним подацима, у експлозији су погинуле четири особе, док су две особе повређене.
Такође, постоје извештаји о томе да је мушкарац који је извршио напад у бекству и да је за њим расписана потерница.