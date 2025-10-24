overcast clouds
(ВИДЕО) ВЕШТАЧКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА ЋЕ РЕЋИ КОЈИ СТАРТАП ОСВАЈА ПУБЛИКУ Погледајте какав догађај је осмислио НТП у Новом Саду

24.10.2025.
Пише:
Слађана Милачић
Извор:
Дневник
НТП
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Научно-технолошки парк (НТП) у Новом Саду уприличио је данас нов програм – NS Invest Connect, намењен повезивању стартапова са инвеститорима, компанијама и фондовима ризичног капитала, како би 26 младих тимова добило прилику да своје идеје директно представи онима који могу да их подрже и отворе им пут ка тржишту.

Према речима директора новосадског НТП-а Срђана Колаковића, не само што ће искористити шансу да изложе резултате после четири године постојања, већ ће и испробати јединствен софтвер у сарадњи са Националним институтом за вештачку интелигенцију.

– Циљ нам је да те младе људе задржимо овде како би својим идејама потпомогли развој наше заједнице и саме привреде. Врло интересантно је да ћемо данас тестирати и нови софтвер који ће на основу вештачке интелигенције и експресије лица слушалаца утврдити која је то иновација привукла највише пажње код жирија и присутних – додао је проф. др Колаковић.

НТП
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

NS Invest Connect природан је наставак успешног догађаја под називом NTP NSTechConnect, који је у оквиру Парка окупио више од 150 учесника, резултирајући са више од 50 нових пословних контаката и потенцијалних сарадњи међу чланицама.

– У јуну смо имали дан када смо стартапе који се налазе у једном делу наше зграде спајали са компанијама у другом делу зграде – објашњава Колаковић. – Довољно је да десет наших иновација ове године нађе свој пут у привреду и бићемо веома задовољни. У овом тренутку је шест наших малих стартапа, а то је двоје-троје инжењера који су кренули од почетка, прешло у компанијски део. Неки од њих запошљавају 50-60 људи, а ових данас смо имали разговор са још пет стартапа који су довољно „одрасли” да пласирају своје идеје.

НТП
Фото: Дневник/ С. Шушњевић

Како напомиње, стартапи у новосадском НТП-у, имају изузетне привилегије.

– Довољно је рећи да два евра кошта квадратни метар простора где бивају, а осим тога их суфинансирамо у изласку у свет. Ево, у новембру ће три стартапа отпутовати на највећи веб-самит у Лисабону, а два на највећи агросајам у Хановер. Али бих и нагласио: ми смо једини НТП у Србији који није на буџету Републике –додао је саговорник.

Као посредник између науке, привреде и инвеститораНаучно-технолошки парк Нови Сад је јединствен екосистем знања и иновација, а тренутно окупља више од 80 чланица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dnevnik (@dnevnik.rs)

научно-технолошки парк стартапи вештачка интелигенција
Извор:
Дневник
Пише:
Слађана Милачић
Вести Друштво
