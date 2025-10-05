overcast clouds
ЈАЈИНЦИ СУ БИЛИ ЈЕДНО ОД НАЈСТРАШНИЈИХ СТРАТИШТА У ЕВРОПИ ТОКОМ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА Вучевић: Тиха долина плача испод Авале је гласна опомена целом човечанству да се зло никада не сме поновити

Пише:
Дневник

Фото: принтскрин инстаграм/ milosvucevic

Лидер напредњака и ссаветник председника Републике изјавио је на обележавању Дана сећања на страдање Срба, Рома и Јевреја у Другом светском рату у Јајинцима, да је то једно од најстрашнијих стратишта у Европи.

-Јајинци су били једно од најстрашнијих стратишта у Европи током Другог светског рата. На овом месту зверски су убијани Срби, Јевреји и Роми, преко 80.000 мученика бацано је у јаме смрти. Испод сваке стопе земље у Јајинцима налази се рака, а у њима вечно су закопани снови и надања прерано угашених живота. Јајинци нису само тиха долина плача испод Авале, већ гласна опомена свима нама и целом човечанству. Опомена да се зло никада не сме поновити, да смо дужни да чувамо мир, да будемо јединствени и сложни, и да свакој новој генерацији преносимо истину о страшним данима кроз које је наш народ прошао. Неки би и данас да улажу у мржњу, насиље и смрт. Нећемо им дозволити! Слобода и независност немају цену и чуваћемо их без обзира на све притиске и изазове! Нека је вечна слава и хвала свим невиним жртвама - навео је Вучевић.

Милош Вучевић
