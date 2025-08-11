ЈЕЗИВ НАПАД МИШЕ БАЧУЛОВА НА СИНА МИЛОША ВУЧЕВИЋА Ударио тамо где је светиња- у породицу! Реакције аналитичара нису изостале, јасно поручили: Атак на њега је показатељ мржње према Милошу Вучевићу
Након политичке одговорности и повлачења са места премијера, на лидера СНС Милоша Вучевића и његову породицу не престају напади.
Председник највеће странке у Србији прво је био на мети опозиционих медија и лидера, а затим и на мети екстремних блокадера који су му чак четири пута одлазили на кућну адресу позивајући на његов линч.
Нови низ напада на Вучевићу породицу, конкретно на старијег сина Михаила, долази од стране одборника опозиције у Скупштини Града Новог Сада Мише Бачулова.
Овог пута Бачулов, познат по томе што на мучки начин жели да свргне председника Александра Вучића са власти, али и по томе што је најгнусније увреде упутио патријарху српском господину Порфирију, истакао је на свом Инстаграм профилу да је под командом Вучевићевог сина вандализована фасада куће његовог комшије.
Ново таргетирање чланова породице лидера СНС није одраз демократког дијалога, нити смирује тензије у држави, већ напротив прави нове раздоре.
Јаковљевић: Вучевићи ће још јаче волети своју земљу
На нови напад уследила је и подршка аналитичара у Србији Вучевићу и његовој породици, кроз јасне осуде.
Бранко Јаковљевић, мастер економиста, нагласио је за Дневник да је Бачулов оптужио Михаила Вучевића и присталице Српске напредне странке за напад на нечију кућу при чему није понудио ни један једини доказ да је Михаило или било ко близак том момку учествовао у спорном догађају.
-Притом, као грех Михаилу ставља то што је фарбао боје заставе своје Србије у народном одговору на кречење тих истих застава. Михаило је учешћем у тој акцији управо показао да је део свог народа, још један пристојан момак који воли своју државу и коју се не плаши Бачулова и њему сличних. Иако неки покушавају да заплаше породицу Вучевић јасно је да од тога нема ништа и да ће Вучевићи још јаче волети своју земљу и радити у њеном интересу- речи су Јаковљевића.
Тубић: Овим нападима се угрожава младост Србије која размишља својом главом
Срамно понашање Мише Бачулова је за сваку осуду, као и за реакцију надлежних државних органа, рекао је за наш портал Бојан Тубић, редовни професор Универзитета у Новом Саду.
-Угрожавање било чије безбедности мора изазвати реакцију свих поштених грађана. Овај случај је посебно озбиљан, јер се таргетира један млад, паметан човек који се бори за Србију и добробит свих њених грађана. Да је у питању вредан млад човек могу да потврдим јер сам му предавао на Правном факултету у Новом Саду и то ме је додатно мотивисало да реагујем овом приликом, јер знам о каквој се личности ради. Овим нападима се угрожава младост Србије која размишља својом главом. Зато реакција јавности мора да буде јединствена у осуди оваквог понашања- јасна је реакција др Тубића.
Стојковски: Михаило Вучевић је један изузетно културан, васпитан момак
Поводом новог напада огласио се и Борис Стојковски, универзитетски професор, који је за наш медиј указао да је застрашујуће је видети како они који се наводно боре за младе људе и некакав бољи, толерантни Нови Сад раде управо све супротно.
- Испад Мише Бачулова и вређање Михаила Вучевића је најблаже речено гнусан чин. Као неко коме је животно опредељење рад са младим људима могу само најоштрије да осудим овакво нељудско, нехришћанско и нецивилизацијско понашање. Породица сваког човека, био јавна личност или не, не сме да буде предмет увреда и прозивки. Михаило Вучевић је један изузетно културан, васпитан момак, а безочни атак на њега је показатељ мржње према Милошу Вучевићу. Ово што опозиција ради одавно није више у домену регуларне политичке борбе, већ обрачуна и ширења мржње према свима који другачије мисле- рекао је Стојковски.
Николић: Вучевић је брана сепаратизму у Војводини
Урош Николић, политиколог, нагласио је да је Миша Бачулов постао опседнут породицом Вучевића.
-Толико је жељан да их на сваки начин политички уништи и облати неутемељено. Никаква средства не бира, а у то не верују ни његови подржаваоци. Сви знају да је породица Вучевић једна нормална породица. То је низ бесмислених напада који се одвија у континуитету, који су почели још док је био премијер. Они знају да је он брана њиховом сепаратизму у Војводини. Напад на Михаила је само колатерална штета, желе да му облате оца- истакао је Николић.