ЈЕЗИВЕ СЦЕНЕ ИСПРЕД ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА Ужасне претње блокадери упутили полицајцима, спомињали им породицу "ЗНАЋЕМО ГДЕ СТАНУЈЕТЕ, ЗНАЋЕМО ВАМ ЖЕНЕ И ДЕЦУ И ШТА ЋЕТЕ ОНДА?"
Блокадери су синоћ поново направили хаос испред Филозофског факултета у Новом Саду и како се могло видети на снимцима напали су полицију покушавајући да уђу у зграду факултета.
Полицајци су се нашли на удару не само физичких напада, већ и гнусних увреда и претњи.
- Знаћемо где станујете, знаћемо вам жене и децу и шта ћете онда? Остаћете овде са нама, твоја деца са нашом па ћемо да видимо како ће они да прођу - могло се чути од стране једне блокадерке.
@milicakovacevic93 Boladeri prete da će linčovati decu policajaca! #follow #f #studenti #blokade #protesti ♬ original sound - Milica
Све је, подсетимо, почело када је декан факултета Миливоје Алановић замолио неколико студената који су боравили у згради да оду. Притом је затекао хаос и смеће које су оставили блокадери. Неки од њих су касније покушали да изазову нови инцидент испред факултета, што је довело до гурања са полицијом.
Министарство унутрашњих послова саопштило је да су синоћ учесници непријављеног јавног окупљања испред Филозофског факултета у Новом Саду покушали насилно да уђу у просторије факултета, а том приликом користили су каменице, јаја, пиротехничка средства и друге предмете.
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин огласио се поводом насиља и апеловао на организаторе протеста да се уздрже од напада на високошколску установу и напада на полицију.
-Пред зградом је најмање студената. Већином су у питању функционери политичких странака, активисти и чланови зборова, који покушавају насилним путем да из зграде истерају декана и управу факултета. Апелујем на организаторе протеста да се уздрже од насиља и напада на високошколску установу, као и напада на полицију. Факултет није место за насилне акције. Мир и дијалог немају алтернативу - рекао је Мићин.