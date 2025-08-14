„ЈЕЗИВИ НАПАДИ НА ДРЖАВУ“ Ивица Дачић саопштио биланс синоћних инцидената „НАЈТЕЖЕ У НОВОМ САДУ“
Министар унутрашњих послова, Ивица Дачић, оценио је да су инциденти током синоћнох протеста „језиви напади на државу“ и навео да ће сви који су прекршили закон бити процесуирани.
„Ми ћемо радити на идентификацији свих и да се у наредних 48 сати санкционишу сви који су прекршили закон и довели до повређивања грађана и полицајаца“, рекао је Дачић на конференцији за медије у Палати Србија.
Подаци о повређенима и штети
Током нереда повређено је 27 полицајаца, као и више од 70 грађана. Оштећено је пет полицијских возила и 22 јединице опреме. Министар је навео да је најтежи инцидент био у Новом Саду, али да је дошло и до напада у Београду, Краљеву, Лазаревцу и Панчеву.
„На много места у Србији дошло је до напада блокадера на просторије Српске напредне странке, а у неким местима и на просторије Социјалистичке партије Србије“, истакао је Дачић.
Минимална примена средстава принуде
Дачић је навео да је полиција користила минимална средства принуде како би се сачували животи грађана и полицајаца.
„Вечерас смо били сведоци сценама насиља, догодио се језиви напад на државу, грађане који другачије мисле и на полицију. Шест полицајаца је повређено, а могуће је да их има и више са тежим повредама“, рекао је министар.
Очување јавног реда и мира
Министар је нагласио да ће полиција наставити да штити јавни ред и мир, као и имовину и животе грађана који другачије мисле.
„Поштоваћемо право свакога на јавно окупљање, али сви морају да поштују право других грађана да имају иста права“, додао је Дачић.
Позив на престанак насиља
Министар је позвао на прекид напада на политичке странке, објекте и имовину, као и на приватне адресе грађана.
„Блокадери су повредили грађане у већем броју него полицијске службенике. Они су први нападали, а полиција није провоцирала сукобе“, истакао је Дачић.
Одговорност политичких актера
Дачић је напоменуо да политичари и јавне личности које позивају на насиље морају да сносе одговорност за своје поступке.
„Најважније је да спречимо нападе на друге грађане и на полицију“, закључио је министар.
Држава ће реаговати на све облике насиља и нарушавања јавног реда. Приоритет је очување живота, јавног реда и мира, као и санкционисање свих који крше закон.
„Сви који нападају полицију биће приведени у року од 48 сати“, истакао је Дачић.