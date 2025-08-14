clear sky
„Јучерашњи вандализам представља кривично дело“ ДИНА ВУЧИНИЋ О НАСИЉУ НА УЛИЦАМА НОВОГ САДА: Сваког цивилизованог грађанина је срамота онога чему смо синоћ сведочили (ВИДЕО)

14.08.2025. 17:18 17:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Dina Vucinic

Поводом синоћњих насилних нереда у Новом Саду, данас се огласила и председница Скупштине Града Дина Вучинић.

Незапамћено и недопустиво насиље у Новом Саду, које су блокадери синоћ спровели испред просторија СНС-а над активистима и полицијом широм града, нешто је од чега је данас сваког цивилизованог грађанина срамота, поручила је.

Како је додала, немање истог мишљења и виђења политике је свачије право, али јучерашњи вандализам који су спроводили поједини блокадери представља кривично дело, а не политички активизам!

Бес и мржња који измичу контроли код појединаца, који предводе блокадере и који сваким даном показују своје право лице, нису Србија, нити су то грађани који желе да граде наш град и нашу земљу, поручила је Вучинићева.


 

дина вучинић блокада протест
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
