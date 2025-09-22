ЈУНАК СА КОШАРА СРЕЋАН ШТО СРБИЈА ПОДРЖАВА СВОЈ НАРОД! Живимо ја, отац и мајка, жена и дете, ми се грејемо на дрва, зна да буде хладно, ми смо испод Таре (ВИДЕО)
Борац са Кошара, Горан Марић из Бајине Баште, неустрашиво је бранио отаџбину кад је било најпотребније.
Сада с породицом живи подно Таре где су зиме сурове па не крије колико му значи што држава Србија мисли на свој народ и помаже тамо где је најпотребније - и у огреву пред зиму.
Један од видова подршке државе Србије народу јесте и јефтинији огрев за борце и најугроженије који ће сада део новца који би наменили за то моћи да дају за нешто друго, да оставе на страну, да опреме ђака за школу, да помогну деци, унуцима...
Јунак са Кошара не крије колико му то значи...
- Живимо ја, отац и мајка, жена и дете, ми се грејемо на дрва а зна да буде хладно, ми смо испод Таре... Свака уштеда значи кад морате један део новца да издвојите на пример суму од 100.000 а вама остане 40.000, има се где утрошити... - каже Горан који је и отац.
- Па, како је било пре? Није било никако... - додаје.
С поносом показује слике сабораца са Кошара а са сетом вели:
- Увек ми је слика другара, од нас 41-ог, 22 су погинула...
Прича и шта је све преживео и како му је било на првој линији:
- Авиони гађају, минобацачи из Албаније, они нападају... То је стварно било страшно... Да су прошли, не би било ни нас...
- Верујте, ови сад нису ни свесни шта је сад а шта је пре било... Стварно смо били, што се каже, да се вратимо и живи и да смо нешто одбранили
Горан живи на селу и вредан је а и мора бити кад се на селу ради нон-стоп.