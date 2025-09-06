КАКО СМО ДОШЛИ ДОТЛЕ, ЈЕСМО ЛИ ИЗГУБЛИ ВИД? Председник Вучић се обраћа, говори о насиљу блокадера СИНОЋ СУ ИЗ ЦЕЛЕ СРБИЈЕ ПОЗВАНИ У НОВИ САД

Вучић говори о насиљу блокадера које смо синоћ сви видели у Новом Саду, као и о формирању војних савеза на Балкану.

Председник је на почетку обраћања рекао да склапање војних савеза против Србије није лака ствар за нас, и да имамо негативна искуства из деведесетих година.

- И тада су се исти ти окупљали против нас, и били су успешнији и снажнији. Имали су јачу подршку споља, били мудрији, и на крају су победили, зато што је за њих победа када протерају Србе са огњишта у Крајини, на КиМ, у БиХ... Оно што сам видео у Кини, то је да се сви припремају за нешто у будућности. И то видите и у свим европским земљама, наоружавају се до максимума. Овде у региону та врста формирања вишеслојних осовина против Србије, је веома важна зато што се Србија види као фактор који није довољно послушан, који хоће да служи својим интересима - нагласио је он.

Вучић је рекао да је Словенија јуче недвосмислено открила да се формирају осовине против Србије због ситуације у БиХ и на КиМ.

- Они мисле да имају право да се мешају у наше ствари, на КиМ. Када правите савез са Хрватима јасно је против кога га правите, нису сигурно против Аустријанаца. Ми морамо да реагујемо трпељиво, стрпљиво и мирно, да јачамо своје позиције у свету. Они имају снажну залеђину у НАТО, то ће имати и у овом другом савезу. Очекују да им се и Бугарска придружи. И не смемо бити слепи, слични савези су прављени на истоветан начин пред велики рат. Морамо бити свесни нечијих намера, зато што ово неко није радио да би јео шкампе, већ да раде директно против интереса српског народа - рекао је председник.

Он је казао да ће људи на великој паради 20. септембра видети огромну разлику у односу на прошлост.

- Питао сам Тиосава Јанковића, легендарног команданта који је сада у врху Војске Србије. Учествовао је у обарању авиона НАТО алијансе. Питао сам га да ли би смо нанели већу штету НАТО пакту да смо имали ово што имамо сада. Он је ћутао један минут, па рекао: "Много, много, много више". Толико да смо снажан одвраћајући фактор, и зато нико не сме да нас нападне. Спремни смо да бранимо своју земљу, али не желимо никакве ратове и сукобе. Али је јасно да неко прави војне савезе против нас - казао је Вучић.

Честитао је новој влади РС на избору, и истакао да свако на свету зна шта се тренутно ради Милораду Додику.

- Људи морају да знају да они који се најчешће позивају на владавину права и на демократију они који се о томе најмање брину, и искључиво се руководе сопственим интересима и ничим више - додао је председник.

Вучић је открио да је синоћ дуго био у командном центру МУП, и каже да је добио информацију да је одржан високи састанак делегата у Београду.

- Док су ови тукли полицајце, они су у Београду донели одлуку, као да им је Курти то наредио, да 19. организују демонстрације, нећете веровати против кога - Канцеларије за КиМ. Пошто они не могу никога да нађу на Приштинском универзитету, па сада као да им је Курти наредио. Мислите ли да то може да буде случајно - питао је он.

Фото: Принтскрин Пинк тв

О војним савезима, председник каже да морамо сачувати мир и хладну главу, али да будемо свесни да је то уперено против нас.

Потом је приказан прилог са синоћњег протеста где га је једна жена псовала, и Вучић истиче да је то слика и прилика њиховог програма, планова и идеја.

- Ја данима већ не спавам, уморан сам и тешко ми је да се концентришем. И гледам да водим рачуна шта ћу да кажем. Али ово је слика и прилика мржње коју неко шири. Није мени до ове госпође, она је само о себи све рекла, већ због ових који глуме новинаре а сладострасно се смеју на овакве изјаве. Шта ћете ви да урадите за људе у Србији. Хајде да ствари демистификујемо и кажемо шта се догодило - рекао је председник.

Вучић истиче да синоћ није било најгоре и најтеже, и да је теже било у Ваљеву пре петнаестак дана.

- Синоћ су позвани људи из целе Србије да дођу у Нови Сад, да се обрачунавају са полицијом. Они то нису крили. Међутим, овде има нешто што је за мене енигма. Скупило се неких 7.000 људи у Новом Саду. Да се разумемо, за мене је велики број и када је 70 људи. У целој Србији је јуче било 9.300 људи, које су они окупили. Некада је сам Нови Сад скупљао по 17.000 људи. Дакле, неће људи да учествују више у насиљу. Али за мене има једна енигма. Сви смо, сви у Србији, и ви и ја, недвосмислено видели да они подижу ограду, ти криминалци са фантомкама на главама. Неки држи мотку од 3-4 метра дужине, и удара полицајце. Гађају их пиротехником. Полицајци се не померају. И свако види шта се збива, апсолутно свако. Ти дивни полицајци, који су и очеви и синови... Како смо дошли дотле, да новинар неке телевизије, то сам јутрос видео, иде онај Кокановић, који је срамота политичке сцене Србије, необразован, примитиван и бахат човек, који би нећете веровати требало да води Србију сутра. Па он им је у првих 20 на листи тој студентско блокадерској. И он се простре по путу као крава, нико га не дира, и онда виче јао немојте да ме нападате. И онда му момак из Жандармерије пружа руку да га подигне, а он поново скичи. И новинар Н1 каже видите каква је ово бруталност полиције. Јесмо ли ми сви од‌једном изгубили вид - запитао је он.

Он каже да се јасно види разлика између нових мера државе и бриге за људе са једне стране, и потпуно огољеног насиља. Причао је и о финансирању блокадера.

- Ево један пример, само да кажем грађанима. Један од шефова зборова њихових, је примио 1355 финансијских транши. То је око 2 и по милиона евра. Како смо ми дошли до тога? Дакле на личне рачуне, и на мале фантомске фирме је легло толико новца. И из иностраних, али и из домаћих фондова. Највећа уплата је 57.000 евра. Све остало су мале уплате, да се Власи не досете. Много је ту новца. Погледајте синоћ, пронашли смо у ректорату топовске ударе, па није ректорат за то. Неки људи као да не разумеју чему служе универзитети и факултети. Невероватно, али ни на то нема одговора. И да не говорим о томе да смо синоћ могли да видимо брутално мешање у унутрашње ствари наше земље, довођењем посланика Зелених. Ви сте ишли на насилан скуп, а не на састанак ЗЛФ. Сви су они исти, буквално као секта. Шта ви људи радите ту? Сетите се како су Американци били осетљиви када су причали о руском мешању у њихове ствари. И у Европи. Па шта радите ви - запитао је Вучић.

Он каже да је циљ свега што се дешава да се Србија баци на колена, да буде слаба и уништена.

Председник каже да ће одговарати сви који спроводе насиље, али да је проблем што део тужилаца и судија не жели да ради свој посао.

- И ту погледате траг новца. Ко их плаћа, разне ЦЕПРИС-е и друге НВО. Добијају новац из иностранства, поред огромних плата које добијају од грађана. И када све то видите јасно вам је зашто се поједине судије и тужиоци тако понашају - додао је он.

Вучић каже да су многи изгредници пуштени одмах, иако су починили тешка дела.

- Ми ћемо се борити против тога. Сада имају још једну идеју. Хоће да нас натерају споља, вероватно из ЕУ, да нам објасне како нам је потребна независна полиција, да немате ни Министарство унутрашњих послова, већ да зависи од њих. Да се понашају као потпуно отуђени центри моћи. Ја када бих вам причао каквим су се глупостима бавили. Знате ли да су они имали отворени предмет против мене због короне, да сам ја учествовао у великој светској завери, и да сам давањем вакцина људима уништавао кортексе. Дуже од годину дана је тај предмет био отворен! Сваки тужилац да је то видео одмах би одбио, то су лудаци, теоретичари завере. А они годину дана држали отворен предмет - рекао је председник.

Каже да тужилаштво води предмет "Генералштаб", и истакао је да ту нема ни динара, ни евра уложено, и да ништа није ни започето.

- А причају о корупцији. Питају ко је скинуо заштиту са тог објекта? Па они који су је бомбардовали. Јел треба да стоји тако довека, то ругло уништено. Ми договорили да се направи и соба жртава агресије, велелепно да буде урађено, чудесан простор: Па да буде један од најмодернијих хотела, замислите шта је за Србију да добијете један Трамп тауер - рекао је он.

Председник каже да је програм блокадера од "Вучићу педеру", па до других увреда.

- Није то мени тешко да трпим, него вам понекада досади. Али када дође до промене Устава тада ћемо моћи да урадимо суштинску промену у тужилаштву и судству - истакао је Вучић.

Он каже да је саслушање Бојовића и Милошевића било скандалозно, и да они припадају истој банди.

- Седе у кафани и гледају у камеру, зато што нису мисли да ће да се појави. Бојовић објавио то, било је минут на мрежама пре него што је обрисао, али је неко то узео. Ето, када лажу, да размисле како лажу и шта лажу. Дакле, да, то је тајни снимак, нико то није требало да види, али се овај човек преварио и објавио. Па чекајте, како ћете бити непристрасни у обављању свог посла и да их гоните, а седите у кафани заједно - рекао је председник.

Фото: принтскрин инстаграм/ buducnoctsrbijeav

Говорећи о Весићу и Момировићу, каже да Весића познаје дуго, и да су обојица политичари који знају шта иде у рок службе.

- Али Момировић који је на мој позив ушао у политику, из дивне породице човек. И уради историјски споразум са НР Кином, а ви га сада прогоните и оптужујете да је хтео неке паре да узме од некога. Човеку сте живот уништили. На крају се увек сазна истина. И видећете како ће да се заврше поступци, пошто су веома лоше све радили. Ја могу да видим како су радили и како је цео предмет урађен - казао је он.

Он је рекао да ће ускоро бити отворена пруга Београд-Суботица, и да ће бити веома срећан.

- То нећу крити ниједног момента. Биће отворена у наредних 15 дана, и онда се посвећујемо прузи Београд-Ниш, а онда Ваљево-Врбница. То су добре ствари за људе - рекао је председник.

Говорећи о медијима, Вучић истиче да је Шолак криминалац ког гоне у осам држава света.

- Ја тражим хапшење криминалца због свега што је радио против своје земље. Ти људи, ја сам питао малопре, и власника ваше телевизије (Жељка Митровића) да ми објасне, а то сам питао и Дачића и Васиљевића. Да ми објасне када видите људе, видите да узме мотку, гађа и туче некога, и ви мртви ладни кажете то ови други туку њих. Шта је вама у глави? Да ли неко стварно може толико да лаже? А наравно да после тога следи интервенција полиције. Дефиниција државе, суштина државе, је да држава има монопол на физичку принуду. Замислите шта би се дешавало без полиције. Не постоји начин да држава остане без тога - нагласио је он.

Председник каже да ће 17. или 18. изаћи са једним важним програмом, и сигуран је да ће људи бити одушевљени.

- То се тиче највећег броја грађана. Што се тиче пруге, до Суботице ћемо стизати за сат и 10 минута.Све смо то урадили изградили, и зато су заслужни грађани. Пензије се повећавају од 1. децембра 12 одсто! Што се тиче мера и цена, сам ћу улазити у продавнице и пратити цене. Да причам са људима, да ми они кажу шта је добро, а шта лоше урађено. Јер ово што смо урадили је зато што смо слушали људе. Они су нам рекли да су им плате боље, али да су велики трошкови. Ево, и Бугарска планира да уведе сличне мере као и ми, што се тиче маржи. Позивам људе да нам они кажу шта желе. Имаћете преко 20.000 производа које ће појефтинити - казао је Вучић.