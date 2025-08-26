КАМПАЊА МРЖЊЕ ПРЕМА СНС Градоначелник Мићин о нападима на Хитну помоћ: То вече се мржња слила у Нови Сад, умало да су линчовали Вучевића
Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је за Информер телевизију да је напад на Хитну помоћ у Новом Саду, 13. августа, и њихово одбијање да изађу на терен, последица кампање од девет месеци у којој покушавају да дехуманизују присталице СНС.
-Блокадери се константно баве манипулацијама, лажима и како се у возилима превозе батинаши и палице, што су бруталне лажи без иједног доказа. То смо видели и на примеру Патрику Дрида, где су избушили гуме на возилу. То је кампања мржње према СНС. Сви знамо шта се десило оно вече, да су умало линчовали Милоша Вучевића, повредили Кобре. То вече се слила мржња у Нови Сад, итекако је било организовано- рекао је Мићин.
Први човек Града нагласио је да су блокадери направили поделу у народу те да константно таргетирају све које имају везе с СНС.
-Сваког студента или професора су одмах таргетирали и звали ћаци. Ако ниси на њиховој страни онда си ћаци. Председник им је нудио изборе, нису хтели. Позивао на дијалог, неће да дођу на дијалог. Немају лице, ми не знамо с ким разговарамо- објашњава даље.
На питање водитељке како се борити даље, градоначелник истиче "чврстим ставом и дијалогом".
-Држава не може да дозволи да неко уништава СНС просторије, да повређују неког другог ко се њима не свиђа. Држава је и реаговала онако како је могла да не угрози универзитете- закључио је.