КАМПАЊА МРЖЊЕ ПРЕМА СНС Градоначелник Мићин о нападима на Хитну помоћ: То вече се мржња слила у Нови Сад, умало да су линчовали Вучевића

26.08.2025. 10:11 10:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
мићин
Фото: Screenshot Informer TV

Градоначелник Новог Сада Жарко Мићин истакао је за Информер телевизију да је напад на Хитну помоћ у Новом Саду, 13. августа, и њихово одбијање да изађу на терен, последица кампање од девет месеци у којој покушавају да дехуманизују присталице СНС.

-Блокадери се константно баве манипулацијама, лажима и како се у возилима превозе батинаши и палице, што су бруталне лажи без иједног доказа. То смо видели и на примеру Патрику Дрида, где су избушили гуме на возилу. То је кампања мржње према СНС. Сви знамо шта се десило оно вече, да су умало линчовали Милоша Вучевића, повредили Кобре. То вече се слила мржња у Нови Сад, итекако је било организовано- рекао је Мићин. 

-Сваког студента или професора су одмах таргетирали и звали ћаци. Ако ниси на њиховој страни онда си ћаци. Председник им је нудио изборе, нису хтели. Позивао на дијалог, неће да дођу на дијалог. Немају лице, ми не знамо с ким разговарамо- објашњава даље.

На питање водитељке како се борити даље, градоначелник истиче "чврстим ставом и дијалогом".

