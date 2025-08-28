”КРШЕ СЕ ОСНОВНА ПРАВА СРБА” Игор Симић: Српска листа ће поднети жалбу уставном суду
ПРИШТИНА: Члан Председништва Српске листе Игор Симић изјавио је данас да се у скупштини у Приштини крше основна права српског народа, устав и пословник о раду скупштине који јасно каже да потпредседник из редова сопске заједнице мора имати подршку већине српских посланика, што у овом случају има Славко Симић кога је предложила Српска листа.
Игор Симић је на ванредној прес конференцији након што је прекинута седница скупштине у Приштини, рекао да се све то чини са циљем да се захваљујући подршци режима Аљбина Куртија на место потпредседника скупштине из српске заједнице постави Ненад Рашић, који, како је истакао, нема подршку ни српских посланика ни српског народа.
Симић је најавио да ће Српска листа поднети жалбу уставном суду јер су сва правила прекршена и позвао посланике у Приштини да не гласају за неуставну одлуку.
"Покушавају да Рашићу доделе место потпредседника скупштине које му не припада", истакао је Симић.
Навео је да је Српска листа била конструктивна, али да ни остали српски кандидати нису добили подршку, што, како је указао, показује да косовски званичници не желе Србе у парламенту.
Игор Симић је истакао да кандидат Српске листе Славко Симић има девет потписа подршке од 10 српских посланика и да заслужује место потпредседника скупштине из српске заједнице.
Навео је да је предлог Српске листе поднет у писаном облику председништву скупштине и да је Славко Симић предложен у складу са прописима и пословником, али да је председник скупштине одбио тај предлог.
Указао је да Српска листа није неко ко жели да блокира процесе, већ само жели да се поштују права српског народа.
"Захтевамо да српски народ може да бира себи представнике и на изборима и након тога у скупштини", нагласио је Симић.