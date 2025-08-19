Линта: Српски народ се пре 35 година на референдуму изјаснио за аутономију Срба у Хрватској
БЕОГРАД: Председник Савеза Срба из региона Миодраг Линта истакао је данас да се српски народ пре 35 година на референдуму о аутономији Срба у Хрватској масовно изјаснио за аутономију.
Референдум о аутономији Срба у Хрватској, у складу са тада важећим Уставом, одржан је од 19. августа до 2. септембра 1990. године на основу одлуке Српског националног вијећа.
Како је нагласио, референдум је био последица политике усташког режима Фрање Туђмана чији је први циљ био свођење српског народа на националну мањину а крајњи циљ њихово убијање, протеривање и насилна асимилација.
Један од бројних доказа антисрпске политике Туђмановог режима било је неуважавање српских захтева током припреме амандмана на Устав Хрватске, рекао је Линта и додао да је Сабор Хрватске 25. јула 1990. године усвојио амандмане на Устав којима су Срби фактички сведени на националну мањину.
Наведеним амандманима, како је истакао, нарушена је језичка равноправност Срба и Хрвата јер је ћирилица избачена из званичне употребе.
Такође, како је додао, амандманима су укинуте одредбе о начину одлучивања о питањима од интереса за равноправност Срба и Хрвата и онемогућено је регионално повезивање општина и стварање заједница општина.
Линта истиче да је Хрватски сабор 22. децембра 1990. године без уважавања главних српских захтева (аутономија и конститутивност) донео нови устав којим су Срби званично сведени на националну мањину.
Истог дана, како је навео, тј. 25.јула 1990. године, када је Сабор Хрватске усвојио амандмане на хрватски Устав, одржан је велики Српски сабор у личком месту Срб на коме је усвојена Декларација о суверености и аутономији српског народа.
У Декларацији се каже да на основу своје суверености српски народ у Хрватској има право на културну и политичко-територијалну аутономију, а као извршни орган Српског сабора конституише се Српско национално вијеће.
Наведеним скупом, како је навео Линта, српски народ, на челу са Јованом Рашковићем, изразио је своје огорчење и незадовољство наметнутим променама хрватског Устава без уважавања оправданих српских захтева.
Линта истиче да је због тога Српско национално вијеће 31. јула 1990. године донело одлуку о расписивању референдума о аутономији Срба у Хрватској.
Линта наводи да је Туђманова власт водила безочну и прљаву кампању како најављени референдум српског народа тобоже није законит и да ће користити сва средства да забрани његово спровођење чиме је по ко зна који пут послала поруку да је крајњи циљ стварање Хрватске без или са што мање Срба.