МАЈА ГОЈКОВИЋ САСТАЛА СЕ СА ДИРЕКТОРКОМ МУЗЕЈА ВОЈВОДИНЕ ЧАРНОМ МИЛИНКОВИЋ Изложба о Милеви Марић Ајнштајн биће у септембру отворена у Бечу
Председница Покрајинске владе Маја Гојковић састала се данас у Музеју Војводине са директорком те установе Чарном Милинковић.
На састанку је било речи о предстојећој изложби посвећеној Милеви Марић Ајнштајн која ће у септембру бити отворена у Међународној агенцији за атомску енергију у Бечу.
Директорка је заједно са сарадницима изложила идеју Музеја о начину представљања живота и рада Милеве Марић Ајнштајн на изложби за коју ће бити коришћени материјали из архива установа културе са територије Војводине.
Том приликом ће бити изложене драгоцене фотографије из Милевиног живота, сведочанства о њеном успеху током школовања, разгледнице, и још доста материјала значајног за живот наше научнице.
Током данашњег сусрета председница Гојковић и директорка Милинковић говориле су и о предстојећој изложби Музеја на којој ће, почетком следећег месеца, бити представљено женско наивно сликарство из Ковачице.
Тема данашњег састанка била је и подршка Покрајинске владе рестаурацији зграде Музеја.
Након одржаног састанка, председница Гојковић је обишла изложбу „Новчић по новчић – банка. Банкарство у Војводини од средине 18. века до 1939. године“, која ће бити отворена до 1. септембра у Музеју Војводине.