МАРКО ЂУРИЋ УПУТИО САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ УБИЈЕНОГ ЧАРЛИЈА КИРКА Србија осуђује политичко насиље

11.09.2025. 08:44
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Marko Đurić
Фото: Youtube Prinscreen/ Prva TV

БЕОГРАД: Министар иностраних послова Србије Марко Ђурић упутио је саучешће породици убијеног америчког конзервативног политичког коментатора и активисте Чарлија Кирка и народу Сједињених Америчких Држава.

"Дубоко ожалошћени убиством Чарлија Кирка. Наше саучешће његовој породици и америчком народу", написао је Ђурић на мрежи Икс.

Ђурић је истакао да "Србија чврсто стоји против политичког насиља и уз наше америчке пријатеље".

Кирк, конзервативни активиста и суоснивач организације "Turning Point USA", синоћ је подлегао повредама задобијеним када је на њега извршен атентат током говора пред студентима на Универзитету Јута Вели.

