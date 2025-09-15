clear sky
МЕСАРОВИЋ ДЕКЛАСИРАЛА МАРИНИКУ Ђиласова предводница упутила скандалозне лажи и претње министарки привреде! Месаровић оштро одговорила: Доћи ће и време пуне одговорности

15.09.2025. 14:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе министарка привреде Адријана Месаровић одговорила на скандалозан твит Маринике Тепић, која је истакла да за Месаровић има "једну посластицу и собу у затвору".

-Госпођо (ex) Живку, (ex) Чобану, (ex?) Тепић, (in futuro) Ђилас, када се ослободи правосуђе од ваших криминалаца које сте бирали на седницама својих страначких одбора, а који месецима уназад учествују у покушају рушења српске државе, доћи ће и време пуне одговорности. Само, нисам сигурна да ће то доба, које неумитно долази, бити по вољи Вама и Вашем газди. Бојим се само да ће бити мало слободних лежајева, па ће бити подоста цимерисања. Ето, ако корисници то буду захтевали, подржаћу иницијативу да се отвори и посебно крило за љубитеље Маурицијуса и њихове прве пратиље. И све по закону- поручила је Месаровић путем Инстаграма.

 

адријана месаровић мариника тепић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Политика
