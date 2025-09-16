ПОСТАВИЛА ЈЕ НА МЕСТО! Мариникиним измишљотинама нема краја, а уследио је оштар одговор потпредседнице Владе! Месаровић: Је л истина да вам газда није резервисао карту за Маурицијус?!
16.09.2025. 10:43 11:15
Коментари (0)
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић оштро је одговорила на прозивке Маринике Тепић на друштвеним мрежама да ће издати лидера напредњака Милоша Вучевића.
Тепић је на мрежама написала Милошу Вућевићу "И тебе чека ћелија, без бриге. Продаће те и Адријана, неће рећи збогом" на шта је Месаровић оштро реаговала и упутила само једно, врло јасно питање.
-Да ли је истина да Вам газда није резервисао карту за Маурицијус? - напислаа је Месаровић на Инстаграму.