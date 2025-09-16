НИЈЕ ХТЕО У ШКОЛУ Тинејџер испланирао самоубиство, а пре тога извео брутални атак, не желећи да пате због њега ОЦУ СЕКИРОМ СМРСКАО ЛОБАЊУ, МАЈЦИ ОДСЕКАО УВО ДОК СУ СПАВАЛИ
Неименовани 15-годишњак из Сасекса оптужен је за покушај убиства родитеља након што је их, како наводе полицијски извештаји, напао секиром док су спавали.
Стравичан инцидент се догодио 2025. године зато што тинејџер, према оптужници, није желео да иде у школу наредног дана, преноси The Sun.
ТУЖИОЦИ: Унапред испланирао напад
Британски медији наводе да је малолетник признао покушај убиства мајке и оца. На суду се појавио путем видео-линка из психијатријске болнице, где је смештен по налогу суда.
Тужилаштво је представило долазе из полицијског извештаја, као и записе из дневника оптуженог. Тамо је, наводно, записано: „Морам вечерас да убијем родитеље… нећу се поправити, немам избора”.
Тужиоци наводе да је тинејџер унапред испланирао брутални атак – затим и самоубиство, а да је након поноћи ушао у гаражу по велику секиру коју је отац користио за сечење дрва.
„Рекао је да није желео да његови родитељи проживљавају чињеницу да је извршио самоубиство”, додали су.
СУДИЈА: Жртва вршњачког насиља
Према медицинским налазима, отац је задобио вишеструке ране од секире, фрактуру лобање и крварење у мозгу, док је мајци делимично одсечено уво и задобила је озбиљне посекотине.
Током рочишта, судија Џастин Тортон је истакла да је малолетник пре напада био изложен озбиљном вршњачком насиљу и да је имао менталне проблем. Она је додала да је породица изразила подршку дечаку, јер верују да је доживео значајну трауму.
Због тежине повреда и процене ризика по јавну безбедност и његово здравље, суд је наредио задржавање тинејџера у медицинској установи. Случај и даље прати надлежни центар за ментално здравље и правосудне институције.
Родитељи су били у судници, као и други чланови фамилије, док је њихов син био присутан путем видео-линка.