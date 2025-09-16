ГЛАМОЧИЋ О ПРОТЕСТУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА: „Захтеви су нереални, умешала се политика“
БЕОГРАД: Министар пољопривреде Драган Гламочић изјавио је данас да су захтеви пољоприведника који протестују нерални јер је потребна чак петина буџета Републике Србије да би се испунили, као и да то што не желе са њима да разговарају само показује да се ту упетљала политика.
Гламочић је гостујући на ТВ К1 истакао да није рекао да су протести пољопривредника небитни већ да је небитно да ли ће на улице изаћи 20, 50 или 100 трактора и да су њихови захтеви нереални.
Он је навео да испуњење захтева пољопривредника, а то су 300 евра по хектару, ослобађање горива од акциза, решавање дугова према Фонду за пензијско и инвалидско осигурање тражи три једногодишња буџета.
"Значи, потребна је једна петина буџета Републике Србије само да би испунили те захтеве. Плус тога, порука је да не желимо да седнемо да разговарамо са министарством пољопривреде, не желимо да разговарамо са ресорним министром, него само желимо да се то испуни. То показује да се ту упетљала упетљала политика", рекао је Гламочић и навео да ће све што је реално држава испунити, али да је испуњење свих захтева немогућа мисија.
Додао је да највећи део подстицаја из буџета добијају управо пољопривредници и истакао да се може убрзати исплата повраћаја новца по литру горива.
"Пољопривредници који су јуче изашли на протест у Новом Саду су са територије Војводине и они поред пара из републичног буџета, добијају и новац из покрајине а како је јуче саопштио Покрајински секретаријат за пољопривреду, добили су још 13 милијарди од покрајинских пара. Значи они су у повлашћеном положају у односу на пољопривреднике у централном делу Србије, поготово што су у централном делу Србије произвођачи који су мањи. Њима је било много теже у овој ситуацији него онима који су велики", рекао је министар.
Гламочић је додао да је то могло да се види и по механизацији.
"И хвала Богу да возе тракторе који су скупљи и већи. Велики део тих трактора је купљен од средстава из буџета Србије. То је добро и тако и треба да буде. Али мислим да се овде прича више тиче политике", оценио је министар Гламочић.
Истакао је да је испуњено оно што је договорено на састанцима са пољопривредницима у августу прошле године и што је потписано у споразуму са њима.
"Једино што је остало јесте да радимо на развоју берзе производа, али то тражи две стране. Морају да долазе на састанке, морају да су укључе у радне групе. Све што смо обећали, исплата, субвенција за семе, до краја године, све смо испоштовали. И друга ствар, реализација буџета Министарства пољопривреде, на данашњи дан је преко 80 процената, преко 90 милијарди је исплаћено примарним произвођачима. И биће исплаћен комплетан буџет до краја године и расписаћемо све јавне позиве. Значи и за набавку механизације, и опреме, и осигурања, и генетске ресурсе, и 100.000 по јуници", нагласио је Гламочић.
Позвао је пољопривреднике на разговор и истакао да би у разговоре требало да се укључе и друга удружења, јер, како је рекао, не може да преговара само једна група пошто у Србији постоји на десетине удружења пољопривредника.