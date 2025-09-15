ОГЛАСИО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО Буџет је данас већи за 219,4 одсто у односу на 2015. годину
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине огласио се Саопштењем које преносимо у целости:
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине дужан је да реагује на данашње окупљање пољопривредника који су тракторима блокирали саобраћај испред зграде Покрајинске владе.
Буџет Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине је данас већи за 219,4 одсто у односу на буџет из 2015. године, када је на челу Покрајинске владе био Бојан Пајтић!
Буџет за 2025. годину износи 13.194.402.375,62 динара.
Посебно подсећамо незадовољне пољопривреднике блокадере да пољопривредник из Војводине има повлашћен положај у пољопривреди Србије, јер поред подстицаја које користи из буџета Републике Србије, користи и бесповратна средства из буџета АП Војводине. Сваки пољопривредник у Војводини има право да конкурише на повраћај бесповратних средстава за пољопривредну производњу на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, где је повраћај средстава од 60 до 90 одсто.
Најзначајнији подстицај за индивидуалне пољопривредне произвођаче је набавка механизације, а само ове године расписан је конкурс у висини од 550 милиона динара. У последње три године за набавку нове механизације за пољопривреднике у АП Војводини издвојено је преко 14 милиона евра.
Поред тога, сваки пољопривредник у Војводини има могућност да конкурише за опрему за наводњавање. У последњих пет година Покрајински секретаријат је одобрио бесповратна средства у вредности од две милијарде динара (17 милиона евра). У 2025. години износ бесповратних средстава за наводњавање износи 450 милиона динара. 459 пољопривредних газдинстава у овој години остварило је право на суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање, а субвенционисана површина пољопривредног земљишта на којој ће се користити опрема за наводњавање је преко 4.000 хектара.
За улагање у прераду примарних пољопривредних производа у 2025. години издвојено је 111 милиона динара бесповратних средстава за индивидуалне пољопривредне произвођаче.
За меру „Подршка младима у руралним подручјима“ у 2025. години опредељена су средства у висини од 200 милиона динара бесповратних средстава за младе индивидуалне пољопривредне произвођаче.
За унапређење сточарске производње кроз набавку грла и одгајивачки програм у 2025. години опредељено је 290 милиона динара бесповратних средстава.
Посебно се у Покрајинском секретаријату води рачуна о борби против суше, те се сваке године уложи више од милијарду динара у изградњу двонаменских система за наводњавање.
У последње две године извршени су радови на 66.377 хектара, што представља системску меру у борби против суше, заједно са системским мерама у пошумљавању у које Покрајински секретаријат годишње улаже преко 300 милиона динара.
Пољопривредници који су блокирали саобраћај испред Бановине захтевају кредите са 1 одсто камате. Подсећамо да у АП Војводини постоји Фонд за развој пољопривреде који нуди кредитну подршку управо са 1 одсто камате, како за семе, репро материјал, тако и за опрему и набавку стоке и подизање вишегодишњих засада и куповину пољопривредног земљишта, и то годинама уназад. Фонд располаже са око 800 милиона динара за кредитну подршку. У 2025. години расписано је 14 кредитних линија за све секторе пољопривредне производње.
Након свега урађеног, спроведеног и испуњеног, постављамо питање, чиме сте то тачно незадовољни?
Покрајински секретаријат је увек отворен за разговор, савете и сугестије, а не и за ултиматуме.
На основу свега изнетог, може се стећи утисак да је данашња блокада зграде Покрајинске владе искључиво политички мотивисана, истиче се у Саопштењу Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство АП Војводине.