ВУЧИЋ КАЖЕ ДА ЋЕ СРПСКЕ СЛУЖБЕ ДОДАТНО КОНТАКТИРАТИ РУСКЕ КОЛЕГЕ: „Организатори обојене револуције неће одустати, спремни смо да одбранимо Србију“
ТОКИО: Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да ће српске службе додатно контактирати руску Спољну обавештајну службу поводом саопштења те агенције да ЕУ за 1. новембар припрема ''Мајдан" у Србији и навео да очекује завршни покушај преузимања власти на силу јер, како је истакао, сумња да ће они који су организовали обојену револуцију тек тако одустати.
Вучић је, одговарајући на питања новинара у Токију, где борави у радној посети, истакао да је држава спремна за такав сценарио и да ће сачувати, одбранити и заштитити Србију.
''Немам никакве сумње да они који су организовали обојену револуцију не могу тек тако да одустану. Сувише пара је уложено. И зато ће морати да имају завршни покушај преузимања власти на силу. Ми смо спремни за то, спремни смо одавно за то. Били смо спремни за тај покушај и пре 15. марта. Вероватно смо затечени и неспремни били у децембру, јануару и делу фебруара, а од 15. фебруара смо много спремнији и ствари су другачије'', рекао је Вучић одговарајући на питање о саопштењу руске СВР у којем се упозорава да ЕУ припрема ''Мајдан'' у Србији за 1. новембар, када је годишњица пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду.
Вучић је додао да је СВР једна од највећих и најмоћнијих спољно-политичких агенција и да се с пажњом прати свако саопштење те агенције.
''И када нас критикује због муниције пажљиво прочитамо, пажљиво анализирамо и нашим руским партнерима у складу са тим одговоримо, одређене мере применимо. Увек с пажњом пратимо и читамо то што они кажу. Тако да хвала руским партнерима на информацијама и обавештењима. Наша служба ће их додатно контактирати. Ми ћемо Србију сачувати, одбранити и заштитити'', рекао је Вучић.
Коментаришући то што је потпредседник Странке слободе и правде Борко Стефановић саопштење СВР оценио као поновно отворено мешање у унутрашња питања Србије, Вучић је рекао да је његово контрапитање за Стефановића: како он зна да то није план и да ли је и он део блокадера, иако све време убеђују јавност да не сарађују?
''Како је он убеђен да је то лаж, да то није истина, ако они нису ти који то организују? Или ће бити да смо ми у праву када смо говорили да сви они заједно учествују у том прљавом послу рушења Србије? Али то време у којем су могли на било који начин да угрозе Србију је давно прошло време'', истакао је Вучић.
Он је рекао да је проблем тог дела опозиције у томе што никада не слушају оне који су успешнији од њих.
''Добро би било да понекад чују те савете, да сагледају ствари и размисле како да се боље позиционирају у будућности. Онда ће имати и више успеха. Касно им је за следеће изборе, али за неке тамо, када се буду одржавали за четири-пет-шест година, пошто ће ове прве да изгубе. Онда да се припреме мало боље и да буду рационалнији и озбиљнији, да припреме неке програме и планове, а ја им желим много успеха'', додао је Вучић.