МИ СЕ НЕ МЕШАМО У СЛОВЕНАЧКЕ УЏБЕНИКЕ, НЕМОЈТЕ НИ ВИ У СРПСКЕ! Јасна порука лидера напредњака Вучевића Марти Кос: Да нам не избаце ћирилицу и српске писце!
Лидер напредњака и саветник председника Републике Србије на Пинк телевизији изнео је поводом реакције Марте Кос на измене Закона о уџбеницима, да се Србија не меша у словеначке уџбенике те да ни они не би требали у српске.
-Мени је драго што и у том сегменту падају маске. Видите колики је отпор око националних уџбеника, јер је држава рекла да ће за српски језик, свет око нас, музичко, историју, географију, да штампа. За све остало се такмичите, за ово не да држава, јер директно утиче на образовање и васпитање генерација које треба да воде државу. Да деца не забораве да су највиши врхови у Србији на Шар планини и Проклетијама. Да нам не избаце ћириличко писмо, да нам не избаце српске писце, па и стране писце. Ми се не мешамо у словеначке уџбенике, немојте ни ви у српске - рекао је Вучевић.