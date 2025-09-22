clear sky
ПОНОВО ЗЕМЉОТРЕС У ТУРСКОЈ Овај пут јачине 4,6 степени

22.09.2025. 11:42 11:53
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Фото: pixabay.com

ИСТАНБУЛ: Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,6 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.

Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од седам километара, око 57 километара југоисточно од града Баликешира на западу Турске.

За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.

Ову област већ су погађали земљотреси и то почетком августа и почетком септембра.

земљотрес
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Вести Свет
