ПОНОВО ЗЕМЉОТРЕС У ТУРСКОЈ Овај пут јачине 4,6 степени
22.09.2025. 11:42 11:53
ИСТАНБУЛ: Турску је данас погодио земљотрес јачине 4,6 степени по Рихтеровој скали, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар.
Како се наводи, епицентар земљотреса био је на дубини од седам километара, око 57 километара југоисточно од града Баликешира на западу Турске.
За сада нема извештаја о повређенима или материјалној штети.
Ову област већ су погађали земљотреси и то почетком августа и почетком септембра.