НА ИНИЦИЈАТИВУ НЕКАДАШЊЕГ ПРЕМИЈЕРА ВУЧЕВИЋА РАДИ СЕ ПРОЈЕКАТ ОД ВЕЛИКЕ ВАЖНОСТИ ЗА НОВОСАЂАНЕ Министарка Месаровић обишла радове у Новом Саду, ево чему ће допринети
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић данас je у индустријској зони обишлa радове на зацевљењу канала С 800 који служи за одвођење атмосферских вода.
-Данас сам у мом родном Новом Саду, у друштву градоначелника Жарка Мићина, где сам се лично уверила да радови на зацевљењу канала С-800 теку несметано. Овај пројекат је 2024. године иницирао тадашњи председник Владе, господин Милош Вучевић, са јасним циљем даљег развоја индустријских зона. Нови Сад је град који својим привредним амбијентом све више привлачи нове инвестиције, а реализација ове инвестиције омогућиће проширење индустријске зоне Север 2. Управо на површинама на којима се сада изводе радови на зацевљењу канала и изградњи новог колектора, створиће се услови за подизање нових фабрика и отварање радних места- написала је на Инстаграму министарка.
Она је нагласила да, иако је примарни циљ био развој и проширење индустријске зоне, овај пројекат има и вишеструке користи за сам град.
-Поред унапређења инфраструктуре, он ће директно допринети ефикаснијем одвођењу атмосферских вода, пре свега са подручја Детелинаре, чиме се унапређује и квалитет живота грађана. Ово је само један од доказа да политика председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем даје конкретне резултате - уређену и савремену инфраструктуру, нове инвестиције, више радних места и стабилнији економски раст што нашим грађанима обезбеђује бољи стандард и сигурнију будућност! Србија не сме да стане- истакла је Месаровић.