(ВИДЕО) ЕВАКУИСАНО 10.000 ЉУДИ, УДАРИ ВЕТРА ДО 265 КИЛОМЕТАРА НА ЧАС Супертајфун погодио Филипине, још две земље угрожене

22.09.2025. 13:28
Фото: AP Photo/Justine Mark Pillie Fajardo/Tanjug

Више од 10.000 људи склонило се данас у школе или центре за евакуацију на Филипинима где су јаке кише и ветрови тајфуна стигли до севера земље и југа Тајвана.

Процењује се да би десетине милиона људи могле бити погођене тајфуном, који би требало да пређе делове Филипина пре него што наиђе на Хонконг и Кину.

Тајфун који јача како се приближава југу Кине треба да стигне до копна средином дана код филипинских острва Бабујан.

Та слабо насељена острва налазе се на око 740 километара јужно од Тајвана у Лузонскм мореузу.

Филипинска национална метеоролошка служба саопштила је да су удари ветра у 11.00 по локалном времену (5.00 по средњоевропском времену) достигли ударе од 265 километара на сат.

Председник државе Фердинанд Маркос Млађи написао је на Фејсбуку да су све државне агенције у стању приправности да пруже помоћ где год треба.

У Тајвану је метеоролошка служба упозорила на ризике јаких киша на истоку острва.

Евакуације су спроведене у планинским зонама код Пингтунга на југу, рекао је званичник локалне ватрогасне службе.

Хонгконшка авиокомпанија Катеј Пацифик објавила је данас да предвиђа укидање више од 500 летова због тајфуна који се усмерио ка југу Кине.

Како је рекла портпаролка авиокомпаније од уторка у 18.00 часова по локалном времену (12.00 по средењеевропском времену) до четвртка током дана авиони те компаније неће саобраћати са међународног аеродрома у Хонгконгу.

Хитне службе јужног кинеског града Шенџена најавиле су да предвиђају евакуацију 400.000 људи пред долазак тајфуна Рагаса, који се данас поподне налази у мореузу Лузон, између југа Тајвана и севера Филипина.

Страхује се да би невреме могло да изазове штету сличну ону изазваном тајфуном Коину пре две године када су рушени електрични стубови и чупани лимени кровови.

Школе и државне канцеларије затворене су данас у Манили и у 29 филипинских провинција у очекивању јаке кише.

Велике поплаве и клизишта очекују се на северу главног острва Лусон, упозорио је јуче државни метеоролошки стручњаг Џон Грендер Алмарио.

Тајфун погађа земљу дан после демонстрација када су хиљаде Филипинаца протестовале због корупционашког скандала везаног за пројекте за заштиту од поплава који су или лоше направљени или никад нису завршени.

Сваке године најмање 20 олуја или тајфуна погоде Филипине или им се приближе, а најтеже погођене обично буду најсиромашније области земље.

Према научницима климатске промене изазивају чешће и интензивније екстремене метеоролошке промене свуда у свету.

 

