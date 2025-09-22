(ВИДЕО) ЕВАКУИСАНО 10.000 ЉУДИ, УДАРИ ВЕТРА ДО 265 КИЛОМЕТАРА НА ЧАС Супертајфун погодио Филипине, још две земље угрожене
Више од 10.000 људи склонило се данас у школе или центре за евакуацију на Филипинима где су јаке кише и ветрови тајфуна стигли до севера земље и југа Тајвана.
Процењује се да би десетине милиона људи могле бити погођене тајфуном, који би требало да пређе делове Филипина пре него што наиђе на Хонконг и Кину.
Тајфун који јача како се приближава југу Кине треба да стигне до копна средином дана код филипинских острва Бабујан.
Та слабо насељена острва налазе се на око 740 километара јужно од Тајвана у Лузонскм мореузу.
Филипинска национална метеоролошка служба саопштила је да су удари ветра у 11.00 по локалном времену (5.00 по средњоевропском времену) достигли ударе од 265 километара на сат.
Председник државе Фердинанд Маркос Млађи написао је на Фејсбуку да су све државне агенције у стању приправности да пруже помоћ где год треба.
У Тајвану је метеоролошка служба упозорила на ризике јаких киша на истоку острва.
Super Typhoon #Ragasa (#NandoPH) has just barely missed Batan Island to the south. Hurricane force winds still are present but this is nowhere close to as bad as it could’ve been.
@AaronRigsbyOSC #Typhoon pic.twitter.com/fAItvOtxMc
— Jordan Hall (@JordanHallWX) September 22, 2025
Евакуације су спроведене у планинским зонама код Пингтунга на југу, рекао је званичник локалне ватрогасне службе.
Хонгконшка авиокомпанија Катеј Пацифик објавила је данас да предвиђа укидање више од 500 летова због тајфуна који се усмерио ка југу Кине.
Како је рекла портпаролка авиокомпаније од уторка у 18.00 часова по локалном времену (12.00 по средењеевропском времену) до четвртка током дана авиони те компаније неће саобраћати са међународног аеродрома у Хонгконгу.
Хитне службе јужног кинеског града Шенџена најавиле су да предвиђају евакуацију 400.000 људи пред долазак тајфуна Рагаса, који се данас поподне налази у мореузу Лузон, између југа Тајвана и севера Филипина.
🌪️ Category 5 Typhoon RAGASA-25 (Nando), the strongest storm in the world this year, showed its perfect eye as it passed over Calayan Island.
👉 Winds peaked at 269 km/h (165+ mph) after rapid intensification, unleashing torrential rain and destructive gusts across northern… pic.twitter.com/PzGCfznCyv
— Windy.com (@Windycom) September 22, 2025
Страхује се да би невреме могло да изазове штету сличну ону изазваном тајфуном Коину пре две године када су рушени електрични стубови и чупани лимени кровови.
Школе и државне канцеларије затворене су данас у Манили и у 29 филипинских провинција у очекивању јаке кише.
Велике поплаве и клизишта очекују се на северу главног острва Лусон, упозорио је јуче државни метеоролошки стручњаг Џон Грендер Алмарио.
Тајфун погађа земљу дан после демонстрација када су хиљаде Филипинаца протестовале због корупционашког скандала везаног за пројекте за заштиту од поплава који су или лоше направљени или никад нису завршени.
Сваке године најмање 20 олуја или тајфуна погоде Филипине или им се приближе, а најтеже погођене обично буду најсиромашније области земље.
Према научницима климатске промене изазивају чешће и интензивније екстремене метеоролошке промене свуда у свету.