МИНИСТАРКА МЕСАРОВИЋ ДЕКЛАСИРАЛА ПУЛЕНКУ ДРАГАНА ЂИЛАСА "Боље да сагне главу и ћути, него што “држи лекције” о привредној ситуацији у Нишу"
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријану Месаровић изјавила је да је извесној Јелени Милошевић, Ђиласовој десној руци у Нишу, боље да сагне главу и ћути, него што “држи лекције” о привредној ситуацији у Нишу.
-Боље да она не брине, јер су до 2012. године показали како “брину” о држави и народу, док су затварали фабрике по Србији и 550.000 људи оставили без посла!Данас је у Нишу незапосленост на историјском минимуму, тренутно је без посла 15.760 људи, а када су они били на власти 36.000 људи је било незапослено. До краја године ће бити отворене још три фабрике, а у наредној години у плану је отварање још две. За време Јелене Милошевић и њеног Драгана, у Нишу је затворена комплетна електронска индустрија, преко 20.000 радника је остало без посла. Опустошили сте Ниш! И дан данас ми плаћамо ваше дугове. Град Ниш је издвојио преко 900.000.000 динара за финансирање помоћи људима који су остали без посла за време власти жутих лопова. Данас у Нишу посао има 92.000 грађана, чак 30.000 више него када су они били на власти. Они су затварали фабрике, а ми их отварамо! У последњих 13 година захваљујући привредном амбијенту, инвестиционој клими, спољној политици и искључиво политици Александра Вучића, у Нишу је отворено чак 11 фабрика: “Johnson Electric”, “Aster Textile” “IMI”, “Zumtobel”, “Leoni”, “Spintec”, “Xingyu”, “Yusei”, “Palfinger”, “Ariston” и “CTP/Boge”. Они су крали од државе и народа и затварали фабрике, а ми радимо, градимо, запошљавамо. То је разлика између њих и нас - написла је Месаровић на Инстаграму.
Вођени политиком председника Александра Вучића, Владом Србије и Српском напредном странком на челу са Милошем Вучевићем, како је рекла Месаровић, наставља да се гради снажна, стабилна и успешна Србија, која гарантује мир, сигурност и просперитет свих наших грађана.
-Србија неће стати - поручила је Месаровић.