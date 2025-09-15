МИНИСТАРКА ПАВКОВ ЧЕСТИТАЛА ГРАЂАНИМА ДАН СРПСКОГ ЈЕДИНСТВА, СЛОБОДЕ И НАЦИОНАЛНЕ ЗАСТАВЕ "Све за Србију, а Србију ни за шта!"
15.09.2025. 13:59 14:09
Министарка заштите животне средине Сара Павков честитала је свим грађанима Србије и Републике Српске Дан српског јединства, слободе и националне заставе.
-Српска застава је симбол смисла нашег рада, борбе и вере. Данас славимо победу снаге и јединства. Данас славимо и сећамо се. Све за Србију, а Србију ни за шта! Живела Србија- написала је Павков на свом Инстаграму.