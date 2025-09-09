МИНИСТАРКА ПАВКОВ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА НИС-а Послала важну поруку након састанка: Радује ме податак константног пада штетних емисија у ваздуху
Министарка Сара Павков разговарала је данас са представницима Нафтне индустрије Србије (НИС), и истакла да један од приоритета у раду ове компаније заштита животне средине, са фокусом на збрињавање отпада по свим европским стандардима.
-Драго ми је што је ово питање важно у пословању компаније НИС, а њихови конкретни резултати у овом домену, који су видљиви и мерљиви, то и доказују. Да смо на истој страни показује и наша брига о квалитету ваздуха, па ме радује податак константног пада штетних емисија у ваздух и смањење за око 90% у односу на 2010. годину. Такође је важно и то што је ова компанија успоставила систем праћења и извештавања о емисији гасова са ефектом стаклене баште, са циљем смањења емисије до 30% до 2030. године- рекла је Павков.
Министарка је нагласила да је добро што ће представници ове компаније учествовати у изради регулативе, јер управо заједнички рад привреде и државних институција представља најбољи пут ка унапређењу и заштити животне средине.